أبرز قرارات اجتماع "المهن الموسيقية" لحسم أمر استقالة هاني شاكر

عقد مساء الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس نقابة المهن الموسيقية بعد استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين، وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس.

وأعلن الفنان هاني شاكر مساء الإثنين عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن قراره نهائي لا رجعة فيه.

وكشف الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام النقابة تفاصيل الاجتماع في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، مشيرا إلى أن المجلس بالكامل رفض الاستقالة التي تقدم بها الفنان هاني شاكر.

وأضاف سكرتير عام النقابة أن المجلس قرر الانتظار لفترة حتى ”يهدأ الفنان هاني شاكر“، ويقومون بالتحدث معه للعدول عن قرارة، مؤكدا أن المجلس قرر ألا يترشح أحد لمقعد النقيب، أملا في أن يتراجع هاني شاكر عن قراره.

وفي السياق ذاته رفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاث ”المهن التمثيلية، المهن الموسيقية، المهن السينمائية“ استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، مطالبا إياه بمباشرة عمله والتراجع عن قراره.

وأعلن الفنان المصري هاني شاكر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقيب الذي يتولى بعده المنصب.

وقال الاتحاد العام للنقابات في بيان صحفي “ تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث بالأمس من أحداث مؤسفة لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، والتي ضمت روادًا من المبدعين الكبار من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغيرهم من المبدعين فى المهن الموسيقية التي أثرت فى وجدان الشعوب العربية بل وامتد أثرها إلى العالم“.

وأضاف البيان “ إزاء ما حدث لن يقف الاتحاد مراقبًا للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره فى اتخاذ عدد من القرارات وفقا لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978، حيث قرر الاتحاد الآتى: أولًا: تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب فى هذه الأحداث المؤسفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب“.

كما أكد البيان رفض الاتحاد الممثل لجموع فناني مصر ”استقالة الفنان الكبير هانى شاكر، ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة به كفنان كبير استطاع أن يتخذ مكانة مرموقة بين المبدعين في مجال الغناء، ونقيب شهدت النقابة فى عهده تطورًا ملحوظًا ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية بل والمجتمع بأسره“ على حد تعبير البيان.