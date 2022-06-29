يوتيوب يحذف أغنية "بنت الجيران".. والسبب سرقة اللحن

حذفت إدارة يوتيوب الثلاثاء، الأغنية المصرية الشهيرة ”بنت الجيران“ بعد ساعات من حلول حسن شاكوش ضيفا على الإعلامي عمرو أديب ببرنامج ”الحكاية“.

وتقدم الملحن المصري مدين ببلاغ إلى إدارة اليوتيوب يشير خلاله إلى أن أغنية بنت الجيران استخدمت لحن ”حاجة مستخبية“ الذي يملكه، وقدم الأدلة التي تثبت ذلك.

وقال مدين في تصريحات لـ ”إرم نيوز“: ”منذ خروج أغنية بنت الجيران والجميع يعرف أنها مأخوذة من اللحن الخاص بي الذي قدمه محمد حماقي في أغنية حاجة مستخبية، ومع ذلك لم أتخذ أي إجراء ضدهما لأنني قلت إنهما في بداية طريقهما ويجب علينا مساعدتهما، لكنهما ظنا فعلي هذا خوفا مني“.

وأضاف مدين: ”قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسن شاكوش، وبدأتها بتقديم بلاغ لإدارة اليوتيوب يثبت بأنهما سرقا لحن أغنية حاجة مستخبيه، وعليه قامت الإدارة بحذف أغنية بنت الجيران“.

وأشار مدين أنه سيقوم بتحرير محضر ضد حسن شاكوش بسبب اتهامه بسرقة الأغنية من لحن تركي، وهذا الكلام عار تماما من الصحة.

وهاجمت المطربة المصرية شذى مواطنها مطرب المهرجانات بسبب اتهامه للفنان محمد حماقي والملحن مدين باقتباس لحن أغنية ”حاجة مستخبية“ من أغنية تركية خلال استضافته ببرنامج الحكاية، مشيرة إلى أن لقب فنان أصبح يطلق على كل ”من هب ودب“.

وكان حسن شاكوش قد اتهم محمد حماقي باقتباس لحن أغنية ”حاجة مستخبية“ من أغنية تركية، والتي اقتبسها شاكوش فيما بعد في أغنيته الشهيرة ”بنت الجيران“، ما تسبب في حذف أغنية شاكوش من على اليوتيوب بعد تقديم مدين بلاغا ضده يتهمه اقتباس لحنه.

وقالت شذى عبر حسابها بموقع ”فيسبوك“: ”لقاء حسن الشاكوش ده بالنسبالي كوميديا سوداء وهبد غير طبيعي.. كنت بضحك وعايزة أكسر التليفزيون من كمية الاستفزاز وبالأخص الجزء بتاع الرد أن حماقي أصلا سارق اللحن من أغنية تركي؟ وأساسا الأغنية التركي نازلة بعد أغنية حماقي بسنتين على الأقل! وأن أغنية حماقي من ٢٠١٢ جايبة ١٦ مليون بس!؟“.

وأضافت: ”نقف بقى هنا.. أولا لما نجحت أغنية وسارق لحنها طيب كنت من باب العلم بالشيء ثقف نفسك واعرف تاريخ اللحن ده إيه ومين اللي واخده من مين! تاني حاجة قصدك إيه بأغنية حماقي جايبة ١٦ مليون بس إنك أجمد وكده من حماقي! ما هو مش معنى أن في هوجة وانحدار في الذوق تتخيل إنك جامد أوي وتتكلم بتعالي كإنك مغني قصيدة الأطلال!“.

وتابعت شذى ”والله أمثلة بجد تكره الواحد في اليوم اللي فكر يسيب فيه حاجات كتير بيحبها علشان يخبط في العالم دي، ولقب فنان ده يتقال على كل من هب ودب وبقى مقياس النجاح وتقدير حجم الموهبة مربوط بـviews وحسابات أبعد ما تكون عن المهنية والفن.. لنا الله والله“.