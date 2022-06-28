بعد حذف "بنت الجيران".. حسن شاكوش يعتذر من محمد حماقي ومدين

علق مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش على حذف أغنيته ”بنت الجيران“ من على قناته الرسمية على يوتيوب، مقدما الاعتذار للفنان محمد حماقي، وللملحن مدين على تصريحاته التي اتهمهما خلالها بأنهما اقتبسا لحن أغنية ”حاجة مستخبية“ من أغنية تركية.

وقامت إدارة اليوتيوب الثلاثاء، بحذف أغنية ”بنت الجيران“ من على اليوتيوب بعد تقديم الملحن مدين ببلاغ لهم يفيد بأن أغنية بنت الجيران مأخوذة من لحن أغنيته ”حاجة مستخبية“ الذي غناها الفنان محمد حماقي.

وقال شاكوش في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على ”إنستغرام“: ”بمناسبة اللي قولته في برنامج الأستاذ عمرو أديب، كنت طالع أتكلم في نقطة إن أغنية بنت الجيران، إن الأستاذ عمرو بيقول أنها أغنية الأستاذ محمد حماقي، فطبعا أنا بقوله لأ، الأغنية بتاعتي أنا، مليش دعوة بأغنية حماقي خالص، فكنت بتكلم في إطار أن هو كان فكر بنت الجيران إن إحنا اللي سارقينها، هو كان مفكر أن أحنا واخدين بنت الجيران، الأغنية بتاعتي“.

وتابع: ”أنا كنت بوضح له الرؤية، إن أغنية حاجة مستخبية بتاعة الأستاذ حماقي، هي كانت يعني اللي أنا عرفته، في ناس بتتكلم، في بعض الأشخاص، قالوا إن هي لحن تركي، قعدنا فترة في الكلام، من ساعة بنت الجيران ما نزلت، المهم الكلام كتير، أنا طالع أتكلم إن أغنية بنت الجيران أو أغنية حاجة مستخبية، أو الكلام ده يا جماعة“.

وأضاف: ”أنا مش قصدي اغلط في حق حد، أنا مبحبش اغلط في حد الحمد لله، كل الناس عارفة إني عمري ما بغلط في حد، ولا جبت سيرة حد وفي شغلي وفي حياتي، أنا ماليش دعوة بأي حد في المجال، ولا في الشغل، وكلهم أصدقائي، وربنا يكرم الناس ويرزق كل الناس، هي دي وجهة النظر اللي بعرفها للأستاذ عمرو، إن أغنية بنت الجيران بتاعتي، وأغنية حاجة مستخبية بتاعة الأستاذ حماقي، واللي ملحنها له أخويا وحبيبي الأستاذ مدين، طبعا هو ده الخلاف كله، وطبعا مدين متكلمين مع بعض كتير، وهو ملحن من الشاطرين جدا، ومدين أخ ليا على المستوى الشخصي، وأنا بحبه، وهي دي النقطة اللي أنا طالع أتكلم فيها“.

واختتم: ”وتحية لكل فريق عمل حاجة مستخبية، وأنا مبحبش حد يزعل مني، ومدين أخويا وحبيبي طبعا، ولو في أي سوء تفاهم حصل أنا بقولكم متزعلوش، وكله خير إن شاء الله، وكل الناس ربنا يكرمها وأخويا وحبيبي احلى مدين“.