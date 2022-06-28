حمدي الوزير يخضع لجراحة دقيقة بالقلب

يستعد الفنان المصري حمدي الوزير للخضوع لجراحة عاجلة بشرايين القلب، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت الصحفية مي الوزير نجلة الفنان حمدي الوزير منشورا على ”فيسبوك“ قالت فيه: ”يارب اشف أبويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا، ربنا يحفظك ويعافيك.. أرجوكم دعواتكم ليه هيعمل عملية جراحية دقيقة فى شرايين القلب“.

وتقدمت بالشكر إلى نقيب المهن التمثيلية قائلة: ”شكرا ألف شكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك، والفنانة نهال عنبر شكرا على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل من أول لحظة يا حبيبتي وأستاذ إيهاب فهمي، أستاذ أحمد سلامة وكل أعضاء مجلس النقابة شكرا بجد ممتنة ليكم من كل قلبي“.

واختتمت منشورها قائلة: ”اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، دعواتكم يارب ربنا يكملها على خير ويطمنا عليه اللهم أمين“.

وكان الفنان المصري حمدي الوزير، قال إنّه لم يحصر نفسه في أدوار الشر فقط، إذ جسد أدوارًا ونماذج مختلفة في العديد من الأفلام، مشيرًا إلى أنّه لعب شخصيات ونال عليها جوائز، مثل فيلم ”العفاريت“ الذي قدَّم خلاله شخصية ضابط شرطة، و“سواق الأتوبيس“ و“الحريف“.

وأعرب الوزير في لقاء سابق مع ”إرم نيوز“، أثناء مشاركته في معرض الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عن سعادته لنجاحه في الوصول إلى عقول الشباب في مختلف الأعمار، من خلال تعليقاته وإفيهاته في الأفلام.

وأكد أن التعبير الذي قدمه في فيلم ”قبضة الهلالي“ مع الفنانة ليلى علوي، لم يكن هدفه التحرش كما استخدمه البعض في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي والذي انقلب إلى صالحه في النهاية.

وعن آخر أعماله الفنية، قال الفنان حمدي الوزير، إنّه لن يشارك في أي عمل فني لمجرد الظهور فقط، ولكن يجب أن يكون العمل جيدًا، ويقدمه بشكل متميز؛ احترامًا لتاريخه الفني واحترامًا أيضًا لعقل المشاهد الذي يؤمن به.