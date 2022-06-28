اتحاد النقابات الفنية يرفض استقالة هاني شاكر

رفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاث ”المهن التمثيلية، المهن الموسيقية، المهن السينمائية“ استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، مطالبا إياه بمباشرة عمله والتراجع عن قراره.

وأعلن الفنان المصري هاني شاكر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقيب الذي يتولى بعده المنصب.

وقال الاتحاد العام للنقابات في بيان صحفي “ تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث بالأمس من أحداث مؤسفة لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، والتي ضمت روادًا من المبدعين الكبار من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغيرهم من المبدعين فى المهن الموسيقية التي أثرت فى وجدان الشعوب العربية بل وامتد أثرها إلى العالم“.

وأضاف البيان “ إزاء ما حدث لن يقف الاتحاد مراقبًا للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره فى اتخاذ عدد من القرارات وفقا لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978، حيث قرر الاتحاد الآتى: أولًا: تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب فى هذه الأحداث المؤسفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب“.

كما أكد البيان رفض الاتحاد الممثل لجموع فناني مصر ”استقالة الفنان الكبير هانى شاكر، ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة به كفنان كبير استطاع أن يتخذ مكانة مرموقة بين المبدعين في مجال الغناء، ونقيب شهدت النقابة فى عهده تطورًا ملحوظًا ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية بل والمجتمع بأسره“ على حد تعبير البيان.

وأعلن هاني شاكر مساء الإثنين، عن استقالته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه ”الحكاية“ المذاع عبر شاشة MBC مصر، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة، مقدما الشكر لمجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها على كرسي النقيب.

وأشار هاني شاكر إلى أنه تشرف بأن يكون خلفا لمجموعة من عمالقة الفن بالوطن العربي، منهم الفنانة أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب.

واندلعت مشادة كلامية بين شعبة العازفين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، الأمر الذي دفع النقيب الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقا.