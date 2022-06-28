على خطى إلهام الفضالة.. "كويلي" يقاطع "شي إن" لدعمه المثليين

أعلن اليوتيوبر الكويتي محمد المطيري الشهير بـ ”كويلي“ مقاطعته للموقع الإلكتروني العالمي لبيع الأزياء ”شي إن“، لدعمهم المثليين، في خطوة سبقته إليها مواطنته الفنانة إلهام الفضالة.

وقال ”كويلي“، الذي يحظى بمتابعة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ”أنا مع المقاطعة وتم إلغاء كل عقودي القادمة مع (شي إن)“.

وجاء إعلان مقاطعة ”كويلي“ تزامناً مع الحملة الواسعة التي أطلقها نشطاء في دول خليجية وعربية لمقاطعة هذا الموقع العالمي عقب إعلان دعمه المثليين وتهنئتهم بمناسبة ”شهر الفخر“ المخصص للاحتفال بذوي الميول الجنسية المغايرة في كثير من دول العالم، ويصادف شهر يونيو/ حزيران من كل عام.

وينشط ”كويلي“ عبر حساباته في المواقع الإلكترونية، لا سيما ”اليوتيوب“، الذي يتابعه أكثر من 5 ملايين، حيث يحرص على عرض جرائم مثيرة وغامضة شهدتها مناطق مختلفة حول العالم في سنوات سابقة، ويروي تفاصيلها، وتحظى هذه الفيديوهات بتفاعل كبير من متابعيه.

وتأتي مقاطعة ”كويلي“ لـ ”شي إن“ عقب يوم من إعلان إلهام الفضالة مقاطعتها منتجات خبيرة التجميل ذات الأصول العراقية هدى قطان، مؤسسة علامة التجميل التجارية الشهيرة ”هدى بيوتي“، لدعمهما المثليين.

أنا مع المقاطعة و تم الغاء كل عقودي القادمة مع شي أن

#مقاطعه_شي_ان — Kwili | كويلي (@kwtil) June 28, 2022

وقالت الفضالة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“ إن ما حصل مؤخراً من موقعي شي إن وهدى بيوتي دفعاها إلى إعلان مقاطعتهما، والتوقف عن التعامل معهما، رغم أنها تعاملت مسبقاً معهما وكان من المفروض أن يكون هناك تعاون لاحق معهما إلا أنها قررت إلغاءه.

وأضافت أن مبادئها ودينها وقيمها لا تسمح لها بالتعاون مع هذه المواقع والعلامات التجارية، مشيرةً إلى أنها ستحذف جميع المنشورات الموجودة سابقاً في حسابها على إنستغرام لهذه المواقع.

وكان الموقع التجاري الشهير ”شي إن“ قد نشر عبر إحدى منصاته المتعددة على إنستغرام صورًا لعلم المثليين، وعرض منتجات وأزياء للمثليين، أرفقت بتعليقات تشير صراحةً إلى دعمه هذه الفئة، وتسليطه الضوء على حياتهم، ودعوته لدعمهم ليس فقط في شهر الفخر إنما طوال العام.

ويعتبر موقع ”شي إن“ الذي تأسس 2008 واحدًا من أهم وأبرز المواقع الإلكترونية للتسويق وبيع الأزياء في العالم، ويحظى بإقبال واسع في العالم والوطن العربي، لا سيما المشاهير الذين سبق أن تعاون الموقع مع بعضهم، وأطلق مجموعات حصرية من الأزياء الخاصة للنساء والرجال.