شهاب "ملح إنستغرام" يعتذر من مروة راتب.. والأخيرة تصده

جدد نجم مواقع التواصل الاجتماعي، إيراني الأصل، شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ ”ملح إنستغرام“، محاولات اعتذاره من الفنانة والفاشنيستا السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، عقب الأزمة التي اشتعلت بينهما منذ شهر؛ إثر تقليد الأول للأخيرة بطريقة استفزتها ودفعتها للتهديد بمقاضاته وجدته.

وأعلن ”شهاب“، اليوم الثلاثاء، عزمه الاتصال مع مروة للاعتذار منها، قائلا: ”راح اتصل على مروة راتب عشان أفتح موضوع السماح وننسى اللي صار، الاعتذار من شيم الكبار“.

وبث شهاب اتصاله مع مروة عبر حسابه في ”سناب شات“، حيث قام بفتح مكبر الصوت لإسماع متابعيه الحوار الذي سيدور بينهما.

وعقب عدة رنات، ردت مروة على المكالمة، وتبين أنها لا تعرف رقم شهاب الذي ألقى التحية عليها، وسألها عن أحوالها، لتجيبه بسؤال عن هويته بعد أن أبلغته أنها مشغولة بتصوير إعلان.

https://www.snapchat.com/add/shahab_vid

وعرّف شهاب عن نفسه، لتجيبه مروة بأنها ”لا ترغب بالتعامل مع أطفال ومراهقين، وتطالبه بعدم الاتصال بها أو إدخال أي وسيط بينهما، قبل أن تغلق الهاتف بوجهه“.

وظهر شهاب عقب ذلك باكيا، وقال إنه ”اتصل بها ليطلب منها السماح كونها من عمر والدته وأكبر منه سنا، إلا أن النتيجة كانت كما شاهدها المتابعون“.

ووجّه شهاب حديثه إلى متابعيه، وقال: ”كلكم طلبتم مني التواصل مع مروة والاعتذار منها وإبلاغها بأنني أخطأت إلا أنكم شاهدتم النتيجة“.

وبدأت الأزمة بين الثنائي منذ مطلع الشهر الجاري، حيث عمد شهاب تقليد مروة راتب من خلال الظهور في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“.

وقام شهاب بوضع ”إسفنجات“ على جانبي فخذيه، وذلك في محاكاة لمظهر مروة، مرفقا صوتها على الفيديو، كما قام بتصوير جدته وهي تقوم بتقليدها بشكل ساخر وقد وضعت على جوانب فخذيها ”اسفنجات“ كذلك.

وأثار الفيديو استياء مروة التي هاجمت شهاب ووجهت له الشتائم في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“.

وتوعدت مروة حينها بمقاضاة شهاب وجدته وزجهما في السجن، رغم محاولات شهاب وإعلانه أكثر من مرة الاستعداد للاعتذار منها، ومطالبته بأن تعفو عن جدته التي تعرضت لوعكة صحية، وفق زعمه.

وأعلنت مروة لاحقا تنازلها عن القضية التي رفعتها ضد جدّة شهاب، مؤكدة أن ”أصلها الطيب“ يمنعها من مقاضاة سيدة ثمانينية رغم إساءتها.

ويثير شهاب على الدوام الجدل بفيديوهاته والقصص التي يعرضها عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشاركه فيها في كثير من الأحيان جدته ونساء من أقاربه.

ويعود أصل شهاب إلى إيران، وهو من مواليد الـ10 من أغسطس/آب 2000، في دولة الكويت، وحصد فيها شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تقليده المشاهير بطريقة كوميدية، إضافة إلى موهبته في الغناء.

وكان حكم صدر بحق شهاب قبل نحو عامين بإبعاده عن الكويت، بتهمة مخالفة الآداب العامة.