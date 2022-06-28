فاطمة الطباخ تكشف سر التغير الصادم في مظهرها

كشفت الإعلامية والفنانة الكويتية فاطمة الطباخ عن سر التغير الجذري في مظهرها بعد أشهر عدة من مفاجأتها متابعيها بشكلها الجديد.

وعاودت الطباخ التأكيد على إجرائها بالفعل عملية ”تكميم معدة“، حيث ظهرت في مقطع فيديو عبر خاصية ”ستوري“ في حسابها في موقع ”انستغرام“، مؤكدة خضوعها للعملية، مبينة أن ”العملية هي السبب بمظهرها الجديد“.

وكانت فاطمة الطباخ قد ظهرت منذ العام الماضي، بشكل مختلف بعد خسارتها وزنها، إذ أشاد العديد من متابعيها بالتغير الجذري الذي طرأ عليها.

وعمدت الفنانة الكويتية إلى تغيير قصة شعرها كذلك، تزامنا مع التغيير الملحوظ في وزنها.

وتكتمت فاطمة الطباخ أشهرا عدة على السر، وراء تغير مظهرها، رغم تساؤلات العديد من متابعيها عن السبب.

ورجح جمهور الفنانة الكويتية خضوعها بالفعل لعملية تكميم وشد الوجه والرقبة و“فيلر“ في الوجه، وذلك قبل أن تتحدث صراحة عن تفاصيل ذلك.

وكانت فاطمة الطباخ قد صرحت في حوار سابق مع صحيفة ”الراي“ على أن السر الكبير وراء تغير مظهرها، هو إجراؤها ”عملية تكميم“ مع تغيير جذري في نمط حياتها أعقب العملية.

وعن السبب وراء ذلك، أكدت أن ”الوعي الصحي زاد لديها، خاصة بعد إصابتها بالضغط والسكري والكوليسترول“، لافتة إلى أن هذا جعلها تتوقف وتعيد حساباتها للاهتمام بنفسها، وقررت إجراء عملية تكميم علاجي.

وسبق أن كشفت فاطمة الطباخ تعرضها لخطأ طبي تجميلي، ورفعها دعوى قضائية بحق الطبيب المتسبب بالخطأ وصدور الحكم لصالحها.

وأثار ظهور الفنانة الكويتية فاطمة الطباخ مع الفنان المصري، الملقب بـ“الكينغ“ محمد منير، من داخل منزله، تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت الطباخ في مقطع فيديو بثته آنذاك عن كيفية اللقاء مع الفنان محمد منير، لافتة إلى أن إحدى صديقاتها والتي كانت جارة للفنان المصري فيما مضى، رتبت لها هذه الزيارة، مشيرة إلى أنه لم يمانع زيارتهما له في منزله، مبينة أن وجودهما تصادف مع وجود النجمة رانيا يوسف التي كانت تزوره أيضا.

يذكر أن آخر أعمال فاطمة الطباخ كان مسلسل ”جوهرة“، من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج عيسى ذياب.