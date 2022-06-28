نجيب ساويرس يعتذر بعد الشماتة في استقالة هاني شاكر‎‎

تقدم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس باعتذاره عن التغريدة التي كتبها مساء أمس الإثنين، والتي أعرب خلالها عن سعادته باستقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، حيث تضمنت التغريدة نوعا من ”الشماتة“ برحيل شاكر عن المنصب.

وأعلن الفنان المصري هاني شاكر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقيب الذي يتولى بعده المنصب.

وقال نجيب ساويرس في تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“: ”أعتذر لكل اللي زعلوا من التويتة الخاصة بنقيب الموسيقيين هاني شاكر… لكن أذكر بكلمتي مع عمرو أديب.. ربنا ما بيسامحش في قطع الأرزاق“.

أعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر … لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب ". ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق " ◦ pic.twitter.com/qJSbQdSjXu — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 28, 2022

وأعرب نجيب ساويرس أمس الإثنين، عن سعادته بطريقة ساخرة برحيل الفنان هاني شاكر عن مقعد نقيب المهن الموسيقية.

وكتب نجيب ساويرس في تغريدة على ”تويتر“: ”استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية.. ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة ”، في إشارة إلى مقولة من التراث المصري تقال في حال عدم الرغبة في عودة شخص بعد ذهابه وهي ”اكسر وراه قلة (جرة من الفخار)“.

" استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة …😂 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 27, 2022

جدير بالذكر أن أزمة كانت قد نشبت بين الفنان هاني شاكر ورجل الأعمال نجيب ساويرس على خلفية قرار الأول بوقف عدد كبير من مطربي المهرجانات عن الغناء، والذي وصفه نجيب ساويرس بأنه ”نابع من حقد داخل الفنان الكبير ضد المطربين الذين حققوا نجاحا كبيرا وسحبوا بساط الشهرة من تحت قدميه“.

وأعرب هاني شاكر عن غضبه من تصريحات ساويرس، ليخرج بعدها في مداخلة هاتفية ويهاجمه بشدة.

وأعلن هاني شاكر مساء الإثنين، عن استقالته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه ”الحكاية“ المذاع عبر شاشة MBC مصر، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة، مقدما الشكر لمجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها على كرسي النقيب.

وأشار هاني شاكر إلى أنه تشرف بأن يكون خلفا لمجموعة من عمالقة الفن بالوطن العربي، منهم الفنانة أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب.

واندلعت مشادة كلامية بين شعبة العازفين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، الأمر الذي دفع النقيب الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقا.