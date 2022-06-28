من هو الممثل الكويتي سعود بدر الشمري؟

أعلن في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الفنان سعود بدر الشمري، بعد معاناة مع المرض.

ولم ينل خبر الوفاة تغطية إعلامية ولا تفاعلا كبيرا لا في الكويت ولا خارجها؛ ربما بسبب أن أدوار الفنان الراحل كانت ثانوية في أغلب الأعمال التي شارك فيها خلال مسيرته في حقل التمثيل.

وقال الصحفي الكويتي سعود الشمري، رئيس قسم الفن في جريدة الأنباء المحلية، في منشور على حسابه في ”إنستغرام“: ”الممثل سعود بدر اليوم توفى بعد صراع مع المرض، ولأنه ممثل على قد حاله محد ذكره من ربعه الفنانين اللي شارك معاهم في أعمال درامية كثيرة“.

وفي حين لا تتوفر معلومات كثيرة عن الحياة الشخصية للفنان الراحل، تشير سيرته الفنية إلى مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية الشهيرة في الكويت.

ووفق موقع سينما دوت كوم، فقد شارك الفنان الراحل في مسلسل ”فريج صويلح“ في العام 2005، ومسلسل ”عيال أبوسالم“ في العام 2008، ومسلسل ”عمر الشقا“ في العام 2009، ومسلسل ”أم البنات“ في العام نفسه، ومسلسل ”الحب الذي كان“ في العام 2010، و“باب الفرج“ 2011، و“بنت وشايب“ 2015.