وفاة الممثل الكويتي سعود بدر الشمري

توفي الممثل الكويتي سعود بدر الشمري، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الصحفي الكويتي مفرح الشمري عن وفاة مواطنه سعود بدر الشمري مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

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وانتقد الصحفي الكويتي، عبر حسابه في ”انستغرام“، عدم ظهور أي نعي للممثل الراحل من قبل زملائه في الوسط الفني، رغم وجود عدد من الأعمال الفنية الهامة التي شارك فيها.

وعلق مفرح الشمري في منشوره: ”الممثل سعود بدر اليوم توفى، بعد صراع مع المرض، و لان ممثل على قد حاله، محد ذكره من ربعه الفنانين اللي شارك معاهم في اعمال درامية كثيرة، مثل ( عمر الشقا) و( الحب اللي كان) و( فريج صويلح ) و( باب الفرج) وغيرهم.. الله يرحمك بوعزيز“.

ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها سعود بدر: ”عمر الشقا“، و ”فريج سويلح“، و ”باب الفرج“، و ”الحب اللي كان“، و ”بنت وشايب“، و ”عيال أبو سالم“.

ونعته الفنانة البحرينية شيخة زويد، عبر حسابها في ”انستغرام“: ”الله يرحمه برحمته ويغمد روحه الجنه“.

كما نعته مواطنتها الفنانة شيخة البدر: ”الله يرحمه يارب“.

وانتقد ”عيسى القلاف“ عدم مشاركة الفنانين في نعي سعود بدر: ”للاسف الممثل اللي على قد حاله وشارك باعمال درامية كثيرة مايذكرونه الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه الفردوس الاعلى“.

ونعاه الإعلامي طلال خليفة: ”الله يرحمه ويغفرله فنان محترم وملتزم وصاحب ملقى وصاحب إبتسامه اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك“.

وعلق الفنان غنام غنام: ”له الرحمة والمغفرة و لكم العزاء و المواساة“.

وكتب الناشط ”محمد“: ”الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته كان شخص طيب وملتزم الصراحة“.