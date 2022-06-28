شيماء جمال.. ما قصة تجربة دخولها القبر قبل مقتلها بـ5 أعوام؟

خضعت المذيعة المصرية الراحلة شيماء جمال، لتجربة دخولها القبر، قبل 5 أعوام من مقتلها على يد زوجها المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة في مصر.

وكانت تلك التجربة ضمن تقرير إعلامي عرضته شيماء ضمن حلقات برنامجها ”المشاغبة“ في أيار/ مايو عام 2017.

ويومها روت شيماء جمال على الهواء مباشرة عبر فضائية ”ltc“ تجربة نزولها للقبر ورؤية جثث الموتى داخله، والمشاهد التي رأتها عقب نزولها القبر، بداعي كشف عصابة ”سرقة جثث الموتى“، بحسب وصفها سابقا.

وتحدثت آنذاك المذيعة المصرية المغدورة قائلة إن مسؤولا فتح لها القبر ومكنها من رؤية جثث الموتى داخله، ورأت حينها ثعبانا وعددا كبيرا من الحشرات، بالإضافة لرؤيتها جثة رطبة لشخص توفى منذ 5 سنوات وقت تسجيل الفيديو دون أن تتحلل.

وبررت شيماء جمال، دخولها لقبور تعلم أن بداخلها أشخاصا مدفونين، بأنها ”كانت تريد أن تتعظ، بالإضافة لكشف عصابة سرقة ونابشي القبور“.

وقالت حينذاك ”أهم حاجة في حياتي رضا ربنا، وأنا مقصرة في (…) شعري وعدم تحبجي وطريقة لبسي، وغيرها من الأمور التي لم ترض عنها“.

حينذاك مضت الراحلة شيماء جمال في حديثها كاشفة أنها ”لن تتأثر أو تهتز نهائيًّا من نزولها القبر ورؤية جثث الموتى في الوقت الذي يهتز عدد من الرجال خوفًا ومهابة من ذلك المشهد“، بحسب قولها.

ثم تحدثت عن ”ضيق وظلمة القبر“، مطالبة بضرورة ”الاتعاظ والعمل للآخرة“.

وكانت السلطات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية كثفت من جهودها في كشف ملابسات اختفاء شيماء جمال، مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة.

وتمكنت السلطات بعد ذلك من العثور على جثتها مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة المصرية، بعدما لقيت مصرعها على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر.