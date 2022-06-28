“الوحش راجع”.. حمو بيكا يعلق على استقالة هاني شاكر

علق مغني المهرجانات المصري حمو بيكا، الممنوع من الغناء في مصر بقرار من نقابة المهن الموسيقية، على استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين، بطريقة غير مباشرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان الفنان هاني شاكر أعلن مساء الاثنين عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا أن قراره نهائي لا رجعة فيه، وذلك على خلفية المشادات والاشتباكات التي حدثت بين أعضاء مجلس النقابة ظهر أمس خلال مؤتمر اعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش لأعضاء النقابة.

وعقب إعلان هاني شاكر استقالته، نشر حمو بيكا منشورين منفصلين، تجاوب من خلالهما على ذلك القرار، حيث نشر في المنشور الأول صورته من مقر إقامته في دبي وعلق عليها قائلاً: “الوحش راجع يا شوية جواجع”، في إشارة إلى عودته إلى مصر بعد استقالة هاني شاكر والسماح له من جديد بالغناء داخلها.

ونشر منشورا آخر اليوم الثلاثاء، تضمن صورته أيضا، وعلق عليها بالقول: “لكل باب اتقفل في وشي أنا راجع أشتري العمارة”، في إشارة لإغلاق أبواب العمل في مصر أمامه من قبل نقابة الموسيقيين، التي طالبها أكثر من مرة بالسماح له بالغناء.

يشار إلى أن نقابة الموسيقيين في مصر، برئاسة النقيب المستقيل حديثاً الفنان هاني شاكر، أعلنت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، لحين تصحيح أوضاعهم واجتيازهم الاختبارات، وكان من بينهم حمو بيكا الذي خضع لتلك الاختبارات أكثر من مرة ولكنه فشل في اجتيازها.

ومن ذلك الحين لم يترك حمو بيكا مناسبة إلا وناشد فيها نقابة الموسيقيين السماح له بالغناء في مصر، كان آخرها يوم الخميس الماضي، عندما طالب النقابة بمعاملته أسوة بزملائه الذين سمحت لهم بالغناء ومنهم حسن شاكوش الذي كان موقوفاً نهائيا.

وأعرب حمو بيكا عن حزنه لاضطراره الابتعاد عن بلده ليستطيع العمل في الخارج بالقول: ”أنا بقالي شهر برا البلد عدى عليا كأنه 100 سنة برا مصر، مصر أم الدنيا وهتفضل بخير، سيبونا نشتغل جوه بلدنا، أنا هنا شغال بس مش بحس بطعم النجاح غير في بلدي“.