كيف استقبل المشاهير استقالة هاني شاكر

علق فنانون ومشاهير في مصر على إعلان الفنان هاني شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، معتبرين أن الاستقالة خسارة كبيرة للنقابة، في المقابل رحب آخرون بذلك القرار.

وكان الفنان هاني شاكر أعلن مساء الإثنين عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مؤكداُ أن قراره نهائي لا رجعة فيه، وذلك على خلفية المشادات والاشتباكات التي حدثت بين أعضاء مجلس النقابة ظهر أمس خلال مؤتمر اعتذار مطرب المهرجان حسن شاكوش لأعضاء النقابة.

وتقدمت الفنانة المصرية نادية مصطفى، عضو مجلس النقابة، بالاعتذار لهاني شاكر بسبب الأسباب التي دفعته للاستقالة ونشرت صورته عبر حسابها بموقع “فيسبوك” وعلقت بالقول: “الفنان الكبير والإنسان المحترم وأخي الغالي وأمير الغناء العربي حقك على رأسي أنا”.

وأضافت مصطفى موجهة رسالة لهاني شاكر معتبرة أنه لم يقصر خلال توليه مسؤولية النقابة بالقول: “سأظل عمري كله فخورة بكوني أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية فى ظل رئاستك، ويشهد ربى بأنك ماقصرت يوماً وحفظت الأمانة وستظل العمر كله المحترم الأصيل والقامة الشامخة“.

فيما أعرب الفنان أشرف زكي، عن حزنه لاعتزال مواطنه هاني شاكر من نقابة الموسيقيين، مطالباً الأخير بالتراجع عن ذلك القرار وتأجيله حتى يجلسا سويا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يثنيه عن قراره بالاستقالة.

فيما قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن القرار كان بمثابة الصدمة بالنسبة له.

ووصف شاكوش خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي المصري عمرو ديب، عبر برنامج “الحكاية المذاع على فضائية ”mbc مصر“ قرار اعتزال هاني شاكر بـ“الخسارة الكبيرة للوطن العربي“.

أما المنشد محمود التهامي، المختلف حديثاً مع هاني شاكر بسبب حذفه من سجلات النقابة، أعرب عن تقديره للأخير بعد قرار الاستقالة، معلناً إنهاء خصومته معه على اعتبار أنه كان يختلف مع “هاني شاكر النقيب وليس الفنان” بحسب قوله.

وقال التهامي في منشور على “فيسبوك“: ”كنت أتمني أن أقاضيك وأنت نقيب الموسيقيين فالفارس لا يواجه خصمة وهو مترجل عن فرسه، وكنت أتمني أن يكمل هذا الخصام وأنت نقيب الموسيقيين.. لك مني كل التقدير كفنان كبير بعيدا عن النقابة“.

وأكد المنشد المصري استكمال مواجهتة مع نقابة الموسيقيين بالقول: “إن شاء الله مستمر في مواجهة نقابة المهن الموسيقية وحقي لسة مارجعش، وهاخده من سكرتير عام النقابة ولجنة العمل بأسوان، وكل من سولت له نفسه في المساس بإسمي واسم عائلتي بالقانون”.

في المقابل رحب رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، باستقالة هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين، معرباً عن فرحته بذلك القرار.

وكتب ساويرس عبر حسابه بموقع “تويتر”: “استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية!، ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة ”.

" استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة …😂 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 27, 2022

وأعلن هاني شاكر مساء الإثنين، عن استقالته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه ”الحكاية“ المذاع عبر شاشة MBC مصر، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة، مقدما الشكر لمجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها على كرسي النقيب.

وأشار هاني شاكر إلى أنه تشرف بأن يكون خلفا لمجموعة من عمالقة الفن بالوطن العربي، منهم الفنانة أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب.

واندلعت مشادة كلامية بين شعبة العازفين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الإثنين بأحد الفنادق، الأمر الذي دفع النقيب الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقا.

وأقيم يوم الإثنين مؤتمر صحفي لنقابة المهن الموسيقية بأحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل أن يعتذر حسن شاكوش إلى شعبة العازفين على خلفية الإساءة لهم في واقعته الشهيرة مع رضا البحراوي.

وخلال المؤتمر وقعت مشادة كلامية بين العازف سعيد الأرتيست، والموسيقار أحمد رمضان عضو مجلس النقابة، بسبب سياسات المجلس التي لم تعجب الأرتيست، ليرد عليه رمضان بالقول ”لو مش عاجبك تعالى اقعد مكان النقيب“، ما أغضب الأرتيست والعازفين لتعلو الأصوات وتحدث مشادة كلامية وصلت إلى الاشتباك بالأيدي.

وانسحب الفنان هاني شاكر من المؤتمر بعد حدوث الاشتباك، ليتم إنهاء المؤتمر في الحال.