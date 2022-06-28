عمرو دياب يثير الجدل بـ"اللوك الجديد"

أثار الفنان المصري عمرو دياب الجدل بعد طرح الملصق الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل إسم ”اللوك الجديد“، حيث ظهر بإطلالة شبه عارية.

ويبدو أن الفنان المصري الملقب بـ ”الهضبة“ تعمد الظهور بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور، كنوع من الدعاية لأغنية ”اللوك الجديد“.

وظهر ”الهضبة“ في الملصق الدعائي وهو يرتدي قميصا به العديد من الفتحات التي تظهر جسده، بالإضافة إلى صدره الذي تركه عاريا.

واحتفى جمهور الهضبة بـ ”اللوك الجديد“، معربين عن تشوقهم لسماع الأغنية الجديدة التي سيطرحها المطرب المصري قريبا عبر تطبيق أنغامي.

في الوقت ذاته انتقد بعض النشطاء الإطلالة التي اعتبروها جريئة على غير المعتاد من عمرو دياب.

وكان الفنان عمرو دياب قد حذر مؤخرا من استغلال اسمه تجاريا في بيان صحفي أصدره أشرف عبد العزيز المستشار القانوني له.

وجاء نص البيان الذي أرسله أشرف عبد العزيز للصحفيين: ”يعلن ويحذر مكتب الأستاذ/ أشرف عبد العزيز محامي الفنان الميجا ستار/ عمرو دياب وشركة ناي فور ميديا ش.ذ.م.م من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان أو اسمه في أعمال تجارية لا تخصه وأن ثمة أشخاصاً يدعون زيفا أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها“.

وأضاف البيان: ”لذا نوصي بشدة أن يتوخى الأشخاص الحذر الشديد في ما يتعلق بهذه الأعمال والإعلانات عن فتح كافيهات بالإسكندرية ودمنهور والقاهرة ونود التحذير من هذه الأنشطة الاحتيالية باستخدام اسم الفنان وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عمليات الاحتيال والنصب التي تستخدم العلامات التجارية المملوكة للفنان/ عمرو دياب وشركة ناي المحمية بقوانين الملكية الفكرية“.

وأعلن عمرو دياب مؤخرا عن إطلاق سلسلة فنادق باسم ”لوكاندا“ بمشاركة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، حيث تمتد سلسلة الفنادق بين مصر والإمارات.

وكان عمرو دياب ورجل الأعمال محمد العبار قد أعلنا من قبل عن تعاون استثماري مشترك بين مصر والإمارات.

وتعد سلسلة فنادق ”لوكاندا“ هي الأولى من نوعها من حيث الرقي والفخامة، كما يعد المشروع السياحي والاستثماري الأكبر في مجاله، وتحمل الفنادق العلامة التجارية للفنان عمرو دياب.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ صورة ترويجية لسلسلة الفنادق، وعلقت عليها قائلة: ”لأول مرة عمرو دياب يطلق فندقه الجديد المميز ”لوكاندا“ بمستوى عال من أسلوب الحياة الفاخر“.

وكان الفنان عمرو دياب قد أثار مؤخرا تساؤل الجمهور بعدما قام بحذف جميع أغنياته التي أنتجتها شركة ”ناي“ من على قناته الرسمية على يوتيوب.

ليكشف الفنان المصري بعدها سبب الحذف، معلنا عن تحويل جميع أعماله المقبلة بالإضافة للتي حذفها من على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“ إلى منصة ”أنغامي“، قائلا ”أنغامي المنصة الحصرية الجديدة لجميع أعمالي“.