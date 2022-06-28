ما سبب مقتل شيماء جمال؟

أكدت مصادر في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن التحريات الأولية في جريمة قتل المذيعة شيماء جمال، المتهم بارتكابها زوجها المستشار أيمن حجاج، ترجع إلى مشادة بينهما بسبب إعلان زواجهما.

وقالت المصادر إن المجني عليها متزوجة من المتهم منذ 8 سنوات، منهم 3سنوات عرفياً، إلا أن تم توثيق الزواج بشكل رسمي، دون علم زوجته الأولى لمدة 5 سنوات، إلا أن طالبت المجني عليها المتهم بإعلان الزواج أو إبلاغ زواجهما لزوجته الأولى.

وكشفت المصادر أن السبب الرئيسي لارتكاب الجريمة هو تهديد المجني عليها لزوجها المستشار بإفشاء زواجهما، الأمر الذي تطور إلى قيامه بارتكاب الجريمة، وقتلها ودفن جثتها في مزرعة بمنطقة المنصورية حتى تم اكتشاف الجريمة بعد 20 يوماً.

وذكرت المصادر أن المتهم سافر مع المجني عليها خلال السنوات الماضية إلى أكثر من مكان ومنطقة سياحية خلال فترة الزواج.

تفاصيل مقتل المذيعة #شيماء_جمال.. أبلغ زوجها عن اختفائها وفر هاربا خارج مصر ثم كشفه سائقه #إرم_نيوز #أيمن_حجاج pic.twitter.com/fSRSMEVsxQ — إرم نيوز (@EremNews) June 28, 2022

وأمرت النيابة العامة في ساعة متأخرة من مساء الإثنين بنقل جثمان المذيعة المصرية شيماء جمال إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الوفاة بعد الكشف عليها.

وعثرت السلطات المصرية مساء الإثنين على جثة المذيعة شيماء جمال بعد نحو 3 أسابيع على اختفائها.

وتقوم جهات التجقيق حاليا بسماع الشهود من أسرة القتيلة وزملائها، والتحفظ على الكاميرات لتفريغها للوقوف على تفاصيل الحادث.

ويعيش الوسط القضائي في مصر حالة من الدهشة، عقب اتهام المستشار أيمن حجاج، بجريمة قتل زوجته.

ويشغل حجاج حالياً منصب نائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب كونه وكيلاً لنادي قضاة مجلس الدولة المعني بشؤون القضاة على مدار سنوات مضت.

كما شغل حجاج منذ سنوات منصب المتحدث باسم غرفة العمليات الخاصة بنادي قضاة مجلس الدولة منذ عام 2015 للإشراف والمتابعة على انتخابات مجلس النواب في المحافظات كافة، كذلك عمل متحدثاً رسميا باسم غرفة المتابعة.