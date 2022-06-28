سعيد الأرتيست يوجه رسالة اعتذار لهاني شاكر

قال رئيس شعبة الإيقاع بنقابة المهن الموسيقية المصرية سعيد الأرتيست أنه حزين على قرار استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، مشيرا إلى أنه أرسل له رسالة واعتذر له لكنه لم يرد عليه.

وأعلن الفنان المصري هاني شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقيب الذي يتولى بعده المنصب.

وأوضح سعيد الأرتيست في تصريح لـ ”إرم نيوز“:“جميعنا نفتخر بأن الفنان هاني شاكر هو نقيبنا، ونكن له كل الاحترام والتقدير والحب، وخبر استقالته أصابنا جميعا بالحزن“.

وأشار الأرتيست أنه لا يعلم إن كان سبب الاستقالة هو ما حدث الاثنين خلال المؤتمر الصحفي أم أنه بسبب الأزمات المتكررة بالنقابة، مضيفا: ”المؤتمر كان ماشي تمام حتى استفزنا سكرتير عام النقابة بكلام لا يجب أن يقال مما أغضبنا وجعلنا نندفع وحدث ما حدث“.

وكشف العازف المصري أنه بعد المؤتمر قام بالاتصال بالفنان هاني شاكر لكنه لم يرد، فقام بإرسال رسالة له عبر تطبيق الواتساب أخبره فيها أنه وجميع أعضاء شعبة الإيقاع مستعدون لأن يذهبوا إلى منزله ويقبلون رأسه ويعتذرون له، لكنه لم يرد عليه.

وأوضح هاني شاكر مساء الإثنين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه ”الحكاية“ المذاع عبر شاشة MBC مصر، أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة، مقدما الشكر لمجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها على كرسي النقيب.

وأشار هاني شاكر إلى أنه تشرف بأن يكون خلفا لمجموعة من عمالقة الفن بالوطن العربي، منهم الفنانة أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب.

واندلعت مشادة كلامية بين شعبة العازفين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الإثنين بأحد الفنادق، الأمر الذي دفع النقيب الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقا.

وأقيم يوم الإثنين مؤتمر صحفي لنقابة المهن الموسيقية بأحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل أن يعتذر حسن شاكوش إلى شعبة العازفين على خلفية الإساءة لهم في واقعته الشهيرة مع رضا البحراوي.

وخلال المؤتمر وقعت مشادة كلامية بين العازف سعيد الأرتيست، والموسيقار أحمد رمضان عضو مجلس النقابة، بسبب سياسات المجلس التي لم تعجب الأرتيست، ليرد عليه رمضان بالقول ”لو مش عاجبك تعالى اقعد مكان النقيب“، ما أغضب الأرتيست والعازفين لتعلو الأصوات وتحدث مشادة كلامية وصلت إلى الاشتباك بالأيدي.

وانسحب الفنان هاني شاكر من المؤتمر بعد حدوث الاشتباك، ليتم إنهاء المؤتمر في الحال.