أول تعليق من نجيب ساويرس على استقالة هاني شاكر

أعرب رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس عن سعادته بطريقة ساخرة برحيل الفنان هاني شاكر عن مقعد نقيب المهن الموسيقية.

وأعلن الفنان هاني شاكر مساء الإثنين عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن قراره نهائي لا رجعة فيه.

وكتب نجيب ساويرس تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قال فيها: ”استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية.. ممكن حد يبعتلي عنوان محل ققل رخيصة“ في إشارة إلى مقولة من التراث المصري التي تقال في حال عدم الرغبة في عودة شخص بعد ذهابة وهي (إكسر وراه قله) ”.

" استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة …😂 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 27, 2022

جدير بالذكر أن أزمة قد نشبت بين الفنان هاني شاكر ورجل الأعمال نجيب ساويرس على خلفية قرار الأول بوقف عدد كبير من مطربي المهرجانات عن الغناء، والذي وصفه نجيب ساويرس بأنه نابع عن حقد داخل الفنان الكبير ضد المطربين الذين حققوا نجاحا كبيرا وسحبوا بساط الشهرة من تحت قدميه.

وأعرب هاني شاكر عن غضبه من تصريحات ساويرس، ليخرج في مداخلة هاتفية ويهاجمه بشدة.

وأعلن هاني شاكر مساء الإثنين، عن استقالته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه ”الحكاية“ المذاع عبر شاشة MBC مصر، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة، مقدما الشكر لمجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها على كرسي النقيب.

وأشار هاني شاكر إلى أنه تشرف بأن يكون خلفا لمجموعة من عمالقة الفن بالوطن العربي، منهم الفنانة أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب.

واندلعت مشادة كلامية بين شعبة العازفين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الإثنين بأحد الفنادق، الأمر الذي دفع النقيب الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقا.

وأقيم يوم الإثنين مؤتمر صحفي لنقابة المهن الموسيقية بأحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل أن يعتذر حسن شاكوش إلى شعبة العازفين على خلفية الإساءة لهم في واقعته الشهيرة مع رضا البحراوي.

وخلال المؤتمر وقعت مشادة كلامية بين العازف سعيد الأرتيست، والموسيقار أحمد رمضان عضو مجلس النقابة، بسبب سياسات المجلس التي لم تعجب الأرتيست، ليرد عليه رمضان بالقول ”لو مش عاجبك تعالى اقعد مكان النقيب“، ما أغضب الأرتيست والعازفين لتعلو الأصوات وتحدث مشادة كلامية وصلت إلى الاشتباك بالأيدي.

وانسحب الفنان هاني شاكر من المؤتمر بعد حدوث الاشتباك، ليتم إنهاء المؤتمر في الحال.