فيديو يوثق آخر ظهور لـ شيماء جمال قبل مقتلها

أثار مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال، على يد زوجها المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، حالة من الجدل، بعدما عثرت السلطات على جثتها مدفونة مدفونة داخل فيلا، بعد نحو 3 أسابيع على اختفائها.

وقبل مقتلها غابت الإعلامية عن الظهور بعد توقف برنامجها “المشاغبة” الذي كان يذاع على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، إلا أنها لم تغب عن الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت كلبها الذي ظهرت معه في آخر ظهور بمقطع فيديو بـ“الوفي الذي يحب دون مقابل“.

ولم تتوقف صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن النشاط، رغم إعلان أسرتها اختفاءها منذ 21 يوماً، ووصل الأمر إلى نشر الصفحة منشورا قبل 4 ساعات فقط من إعلان مقتلها، تضمن بيانا لشيخ الأزهر عن الحجاب.

نشاط الصفحة الذي لم يتوقف، أثار حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تسبب مقتلها في تصدرها محركات البحث في مصر، ويشير ذلك إلى أن الصفحة يديرها شخص آخر.

وكان آخر ظهور مرئي لشيماء جمال من خلال تلك الصفحة يعود تاريخه إلى 20 فبراير الماضي، عندما ظهرت بصحبة “كلبها” في فيديو لم يتعد ثوان محدودة، ووصفت فيه الكلب بـ“الوفي“.

وعقبت شيماء جمال، ضحية القتل على يد زوجها، على الفيديو بالقول: “عايز تعرف يعني إيه وفاء وحب دون مقابل ربي كلب”.

وكانت السلطات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية كثفت من جهودها في البحث عن ملابسات اختفاء شيماء جمال مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، بعد أن تبين تغيبها منذ نحو ثلاثة أسابيع.

لتتمكن السلطات بعد ذلك من العثور على جثتها مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة المصرية، بعدما لقيت مصرعها على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر.