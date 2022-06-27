هكذا علقت نقابة الموسيقيين على استقالة هاني شاكر

علق علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية على قرار الفنان هاني شاكر بالاستقالة من منصب نقيب الموسيقيين، موضحا أنه حزن للغاية من هذا القرار مطالبا شاكر بالعدول عن الاستقالة.

وأعلن الفنان المصري هاني شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقيب الذي يتولى بعده المنصب.

وقال علاء عامر في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”الفنان هاني شاكر منذ فترة طويلة وهو يتعرض لضغوط كبيرة بسبب مشاكل النقابة التي لا تنتهي“.

وأضاف عامر: ”ما زاد الطين بلة هو ما حدث اليوم أثناء الاجتماع الذي أقيم لمصالحة أعضاء شعبة الإيقاع على حسن شاكوش، مما جعل الفنان هاني شاكر ينسحب من الاجتماع“.

وأشار المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين إلى أن الفنان هاني شاكر إن لم يتراجع عن القرار، فهو خسارة كبيرة للنقابة، مطالبا إياه بالتراجع من أجل النقابة، ومن أجل استكمال ما بدأه من سنوات.

وأعلن هاني شاكر مساء الإثنين، عن استقالته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه ”الحكاية“ المذاع عبر شاشة MBC مصر، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة، مقدما الشكر لمجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها على كرسي النقيب.

وأشار هاني شاكر إلى أنه تشرف بأن يكون خلفا لمجموعة من عمالقة الفن بالوطن العربي، منهم الفنانة أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب.

واندلعت مشادة كلامية بين شعبة العازفين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الإثنين بأحد الفنادق، الأمر الذي دفع النقيب الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقا.

وأقيم يوم الإثنين مؤتمر صحفي لنقابة المهن الموسيقية بأحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل أن يعتذر حسن شاكوش إلى شعبة العازفين على خلفية الإساءة لهم في واقعته الشهيرة مع رضا البحراوي.

وخلال المؤتمر وقعت مشادة كلامية بين العازف سعيد الأرتيست، والموسيقار أحمد رمضان عضو مجلس النقابة، بسبب سياسات المجلس التي لم تعجب الأرتيست، ليرد عليه رمضان بالقول ”لو مش عاجبك تعالى اقعد مكان النقيب“، ما أغضب الأرتيست والعازفين لتعلو الأصوات وتحدث مشادة كلامية وصلت إلى الاشتباك بالأيدي.

وانسحب الفنان هاني شاكر من المؤتمر بعد حدوث الاشتباك، ليتم إنهاء المؤتمر في الحال.