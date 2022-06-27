النيابة العامة تأمر بتشريح جثة شيماء جمال

أمرت النيابة العامة بمصر بنقل جثمان المذيعة المصرية شيماء جمال إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الوفاة بعد الكشف عليها.

وعثرت السلطات المصرية مساء الإثنين على جثة المذيعة شيماء جمال بعد نحو 3 أسابيع على اختفائها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجثة وجدت مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بالجيزة.

وتقوم جهات التجقيق حاليا بسماع الشهود من أسرة القتيلة وزملائها، والتحفظ على الكاميرات لتفريغها للوقوف على تفاصيل الحادث.

وأوضحت مصادر لـ ”إرم نيوز“ أن مجلس الدولة في مصر قرر رفع الحصانة عن أيمن حجاج، في قضية مقتل زوجته شيماء، حيث عثر على جثتها منذ ساعات بعد غياب دام قرابة 20 يوماً.

وكشفت المصادر أن المستشار المتهم يشغل منصب وكيل نادي قضاة مجلس الدولة أيضا، إلى جانب ترشيحه لتولى العديد من المناصب الأخرى.

وكانت السلطات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية كثفت من جهودها في البحث عن ملابسات اختفاء شيماء جمال مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، بعد أن تبين تغيبها منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن مديرية أمن الجيزة تأكدت من صدق البلاغ المقدم إليها، حيث تبين بعد التحريات غياب المذيعة شيماء جمال عن منزلها منذ 20 يوماً في ظروف غامضة.