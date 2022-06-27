مصادر أمنية تكشف هروب القاضي أيمن حجاج خارج مصر

كشفت مصادر أمنية مصرية هروب القاضي أيمن عبد الفتاح حجاج خارج مصر، قائلة إنه توجه إلى إحدى الدول العربية بعدما استشعر افتضاح أمره.

وأوضحت المصادر أن القاضي اتجه إلى لبنان، نظرا لكونها لا تطلب تأشيرة مسبقة للسفر إليها ويمكن الحصول على تأشيرة الدخول من المطار.

وكانت مصادر أمنية كشفت تفاصيل جديدة متعلقة بهوية قاتل المذيعة المصرية شيماء جمال، قائلة إنه زوجها الذي يتقلد منصبا قضائيا رفيعا.

وأوضحت المصادر أن زوج المذيعة القتيلة، هو المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة المصري، حيث دبت بينه وبين القتيلة خلافات يوم الواقعة، تطورت إلى مشادة قام بعدها القاضي بقتلها.

وكشفت المصادر أنه تم إصدار قرار برفع الحصانة القضائية عن زوج المذيعة تمهيدا لإلقاء القبض عليه.

وبحسب آخر المعلومات ما زالت أجهزت الأمن تبحث عن القاتل الذي ما زال طليقا.

وأوضحت المصادر أنه كانت هناك سرية شديدة تكتنف التحقيقات لمنع نشر أية تفاصيل بشأنها نظرا للطبيعة الخاصة لعمل المتهم باعتباره يشغل منصبا قضائيا رفيعا.

وبحسب المصادر فإن القاضي الذي يدعى أيمن حجاج، كان قد تزوج من المذيعة شيماء جمال منذ عدة أشهر، دون علم زوجته الأولى، وقام بشراء إحدى الفيلات على طريق مصر الإسكندرية وهي الفيلا التي شهدت واقعة القتل.

واختفت المذيعة شيماء جلال منذ ثلاثة أسابيع، وتم إبلاغ الشرطة بذلك فيما كثفت قوات الأمن من عمليات البحث دون فائدة قبل أن تتلقى بلاغا من مجهول يفيد بموقع إخفاء الجثمان.

وأشارت المصادر إلى أن القاضي المتهم حاول السفر خلال الأيام الماضية إلى إحدى الدول العربية.

يشار إلى أن المستشار المتهم يشغل منصب وكيل نادي قضاة مجلس الدولة، إلى جانب ترشيحه لتولى العديد من المناصب الأخرى.

وعثرت السلطات المصرية مساء الإثنين على جثة المذيعة شيماء جمال بعد نحو 3 أسابيع على اختفائها.