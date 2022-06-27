هاني شاكر يعلن استقالته من منصب نقيب الموسيقيين

أعلن الفنان المصري هاني شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقيب الذي يتولى بعده المنصب.

وكان الفنان هاني شاكر قد أشار مؤخرا إلى أن النقابة تتعرض لحرب شرسة، بسبب الإنجازات التي تحققت على يده خلال فترة ولايته.

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وأوضح هاني شاكر مساء الإثنين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه ”الحكاية“ المذاع عبر شاشة MBC مصر، أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة، مقدما الشكر لمجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها على كرسي النقيب.

وأشار هاني شاكر إلى أنه تشرف بأن يكون خلفا لمجموعة من عمالقة الفن بالوطن العربي، منهم الفنانة أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب.

واندلعت مشادة كلامية بين شعبة العازفين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الإثنين بأحد الفنادق، الأمر الذي دفع النقيب الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقا.

وأقيم يوم الإثنين مؤتمر صحفي لنقابة المهن الموسيقية بأحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل أن يعتذر حسن شاكوش إلى شعبة العازفين على خلفية الإساءة لهم في واقعته الشهيرة مع رضا البحراوي.

وخلال المؤتمر وقعت مشادة كلامية بين العازف سعيد الأرتيست، والموسيقار أحمد رمضان عضو مجلس النقابة، بسبب سياسات المجلس التي لم تعجب الأرتيست، ليرد عليه رمضان بالقول ”لو مش عاجبك تعالى اقعد مكان النقيب“، ما أغضب الأرتيست والعازفين لتعلو الأصوات وتحدث مشادة كلامية وصلت إلى الاشتباك بالأيدي.

وانسحب الفنان هاني شاكر من المؤتمر بعد حدوث الاشتباك، ليتم إنهاء المؤتمر في الحال.

وتعرض الفنان هاني شاكر لانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال استضافته ببرنامج ”مصر الجديدة“ الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، والتي قال فيها إنه نادم على قبول الجلوس على كرسي النقابة، مشيرا إلى أنه لا يعلم إن كان منصب النقيب نعمة أم نقمة، لكنه نادم بسبب المسؤوليات الكثيرة، على حد وصفه.

وأوضح نقيب الموسيقيين المقصود بتصريحاته من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ قائلا ”توضيحا لما أثير في الفترة الأخيرة حول قولي إن جلوسي على كرسي النقابة هو غلطة وندمان عليها، فأحب أن أوضح أولاً أن المواقع التي اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقي الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح الذي كنت أقصد به العمل العام“.

وأضاف هاني شاكر في منشوره ”هذا ما قلته وأوضحته في البرنامج.. فالعمل العام جعلني لقمة سائغة للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والإهانة والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي والذي لم أتخيل مطلقا أن أتعرض له“.

واختتم شاكر منشوره قائلا ”لكن هذا لا يمنع أبدا أني فخور وسعيد بالثقة الغالية التي منحتني إياها الجمعية العمومية وبكوني نقيبا لموسيقيي مصر خلفا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار أحمد فؤاد حسن وغيرهم، هذه الفئة التي أتشرف بخدمتها والانتماء لها“.