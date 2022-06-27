مصادر أمنية تكشف لـ "إرم نيوز" كواليس مقتل المذيعة شيماء جمال

كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة متعلقة بمقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، مؤكدة أن القاتل زوجها الذي يتقلد منصبا قضائيا رفيعا.

وأوضحت المصادر أن خلافات دبت بين زوج المذيعة القتيلة المستشار أيمن حجاج، وبينها يوم الواقعة، تطورت إلى مشادة قام بعدها القاضي بقتلها.

وبحسب المصادر، فإن الخلاف بدأ عندما اصطحب المتهم زوجته شيماء جمال لشراء مزرعة إلا أن خلافا دب بينهما.

وأوضحت المصادر أن المستشار المتهم تعدى بالضرب على زوجته المجني عليها بظهر السلاح الناري، وليس بالرصاص، إلى أن سقطت جثة على الأرض، فقام بتشويه وجهها ودفنها في فيلا بمنطقة المنصورية، حيث تم العثور على جثتها.

وعن تأخر الإبلاغ عن الجريمة ومرتكبها، قالت المصادر إن سائق المستشار المتهم كان بصحبته أثناء الواقعة، وتردد في إبلاغ الأمن بما حدث، إلى أن تم كشف بعض التفاصيل بعد التقدم ببلاغ اختفائها للأجهزة الأمنية.

وكشفت المصادر أنه تم إصدار قرار برفع الحصانة القضائية عن زوج المذيعة الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة المصري، تمهيدا لإلقاء القبض عليه.

وبحسب آخر المعلومات، ما زالت أجهزة الأمن تبحث عن القاتل الذي ما زال طليقا.

وأوضحت المصادر أن سرية شديدة اكتنفت التحقيقات لمنع نشر أية تفاصيل نظرا لطبيعة عمل المتهم باعتباره يشغل منصبا قضائيا رفيعا.

وبحسب المصادر، فإن القاضي الذي يدعى أيمن حجاج كان قد تزوج من المذيعة شيماء جمال منذ عدة أشهر، دون علم زوجته الأولى، وقام بشراء إحدى الفيلات على طريق مصر الاسكندرية وهي الفيلا التي شهدت واقعة القتل.

واختفت المذيعة شيماء جمال منذ ثلاثة أسابيع، وتم إبلاغ الشرطة بذلك، في حين كثفت قوات الأمن من عمليات البحث دون فائدة، قبل أن تتلقى بلاغا من مجهول يفيد بموقع إخفاء الجثمان.

ولفتت المصادر إلى أن القاضي المتهم حاول السفر خلال الأيام الماضية إلى إحدى الدول العربية.

يشار إلى أن المستشار المتهم يشغل منصب وكيل نادي قضاة مجلس الدولة، إلى جانب ترشيحه لتولي العديد من المناصب الأخرى.

وعثرت السلطات المصرية، مساء الإثنين، على جثة المذيعة شيماء جمال بعد نحو 3 أسابيع على اختفائها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجثة وجدت مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بالجيزة.

وكانت السلطات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية كثفت من جهودها في البحث عن ملابسات اختفاء شيماء جمال مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، بعد أن تبين تغيبها منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن مديرية أمن الجيزة تأكدت من صدق البلاغ المقدم إليها، حيث تبين بعد التحريات غياب المذيعة شيماء جمال عن منزلها منذ 20 يوماً في ظروف غامضة.