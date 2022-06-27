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محمد عبده: غضبت من ولدي لهذا السبب
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 20:56 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 21:00 GMT

محمد عبده: غضبت من ولدي لهذا السبب

قال الفنان السعودي محمد عبده إنه لن يسمح لولده امتهان الفن، مشيرا إلى أنه غضب منه بسبب ظهوره في برنامج ليالي رمضان على شاشة قناة" MBC" لتأدية بعض الأغاني فيه.

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المصدر: أحمد بيومي -إرم نيوز

قال الفنان السعودي محمد عبده إنه لن يسمح لولده امتهان الفن، مشيرا إلى أنه غضب منه بسبب ظهوره في برنامج ليالي رمضان على شاشة قناة“ MBC“ لتأدية بعض الأغاني فيه.

وأضاف الفنان السعودي خلال استضافته في برنامج ”تفاعلكم“، الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة ”العربية“: ”عبد الرحمن أنا مدخره لمستقبل أهله وعمله لا كفنان أو مطرب“.

وتابع: ”ممكن يكون فنانا متذوقا للفن، وهو يعزف بطريقة جميلة على الأورج والبيانو، لكن مطرب لا“.

ورفض محمد عبده الإفصاح عن سبب رفضه لدخول نجله مجال الفن قائلا ”أنا حر“.

وفاجأ الفنان السعودي الشهير محمد عبده مؤخرا جمهور حفله الفني الذي أقيم على مسرح طلال مداح في مدينة أبها السعودية، الجمهور الحاضر، بتفاعله مع الأجواء الحماسية التي شهدها الحفل، وقيامه بالرقص على المسرح.

وخلال قيامه بأداء إحدى الأغنيات الوطنية وهي أغنية ”فوق هام السحب“، اندمج محمد عبده في الأجواء وأدى رقصة قصيرة أشعلت تفاعل وحماسة الجمهور الحاضر، معربين عن إعجابهم بفنانهم.

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