عباس النوري يتراجع عن تصريحاته عن العصمة: "كنت أمزح"

تراجع الفنان السوري عباس النوري عن تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا، والتي أشار خلالها أنه لا يستطيع تطليق زوجته لأن العصمة بيدها، مشيرا إلى أنه كان يمزح.

وأثار الفنان السوري عباس النوري الجدل بمجموعة من التصريحات التي أدلى بها خلال حلوله ضيفا ببرنامج ”كتاب الشهرة“ الذي يعرض عبر قناة الجديد، حيث كشف أن العصمة بيد زوجته الكاتبة عنود خالد.

وقال عباس النوري خلال لقاء تليفزيوني إن تصريحه بأن العصمة في يد زوجته هو مجرد مزحة، وليست حقيقة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى لو أن ذلك حقيقيا، بسبب أنها الأحرص على مؤسسة الأسرة والأجدر بها.

وأضاف الفنان السوري: ”كل امرأة حقيقية تكون حريصة أكثر من الرجل في مجتمعنا الشرقي، نحن شو شغلتنا غير نجيب غراض ونكب زبالة“.

وكان عباس النوري قد أجاب على سؤال مقدم برنامج ”كتاب الشهرة“ الذي يعرض عبر قناة الجديد عن إن كان من الممكن أن يقوم بتطليق زوجته قائلا: ”مش ممكن أعمل هيك مع زوجتي لا بالمزح ولا بالجد، وبعدين العصمة بيد زوجتي ما بإيدي، هي اللي بطلقني.. من زمان رفعت الراية“.

وأضاف النوري متحدثا عن زوجته الكاتبة عنود الخالد: ”ما كانت أول امرأة بحياتي، لكن كانت أول حب، أنا أول ما شُفتها في شي جواي قال هاي زوجتك“.

وأشار الفنان السوري إلى أن حياته كلها وعلاقاته متوقفة على زوجته عنود الخالد، على عقلها وتفكيرها وشفافيتها وسطوتها، حسب تعبيره.

واستطرد النوري في حديثه عن زوجته قائلا: ”زوجتي في بداية تعارفنا كانت تخاف علي وليس مني، كانت دايما تقولي إذا إنت مشيت بالشارع، أو قعدت بمحل والناس ما سلمت عليك أو أشارت عليك، هذا موجع أكثر من إني أشوف الناس بتجري عليك أو تبوسك حتى“.

وأشار الفنان السوري إلى أنه لا يستطيع أن يقول لابنه أن يتزوج زوجة مثل والدته، موضحا أنه لا يفرض عليه شيئا، حتى والدته لا تفرض عليه شيئا.

وعن أخطائه قال النوري ”بالتأكيد أنا عندي أخطاء، لكني أجاهر بالأخطاء أمام أولادي، وبطلب بكثير من الأحيان أن يحاكموني بسبب أخطائي، عندي عيوب ولا أخجل من عيوبي حتى قدام أولادي“.

وتطرق الفنان السوري في حديثه إلى ابنته معتبرا أنها أم عظيمة، وقال إنه تخلى عن الكثير من شخصيته حينما أصبح جدا، موضحا أن أحفاده حينما يأتون إليه يصبح هو الحفيد الخامس، ويلعب معهم، ويكون سعيدا حينما يشاركهم اللعب والمزاح.