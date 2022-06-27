من هي المذيعة المصرية شيماء جمال؟

عُرفت الإعلامية المصرية شيماء جمال، التي عُثر على جثتها مدفونة داخل فيلا بالمنصورية في الجيزة، وفقا لوسائل إعلام مصرية، كمقدمة لبرنامج ”المشاغبة“ الذي كان يُبث على الهواء في قناة LTC خلال عام 2017.

فيديو سابق للمذيعة المصرية #شيماء_جمال التي عُثر على جثتها مدفونة داخل فيلا في المنصورية بالجيزة تتحدث عن المشاكل الزوجية لمتابعيها pic.twitter.com/lIIn757KIr — إرم نيوز (@EremNews) June 27, 2022

وكانت السلطات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية عززت من جهودها في البحث عن ملابسات اختفاء شيماء جمال، بعد أن تبين تغيبها منذ قرابة 20 يوماً.

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وتعتبر شيماء جمال واحدة من المذيعات المصريات المثيرات للجدل، لا سيما في ارتباط محتوى برامجها التلفزيونية بالمخدرات والتعاطي معها، الأمر الذي عرضها لانتقادات كثيرة.

وخلال إحدى الحلقات المخصصة عن الإدمان، فاجأت شيماء المتابعين بإخراج كيس يحتوي مادة بيضاء، في إشارة لـ“الهيروين“، لتستنشقه، مؤكدة ”لن يتكرر مجدداً“.

ولاحقاً، قالت شيماء جمال في تصريحات لصحف مصرية: ”نادمة على هذا المشهد، ولن أكرره بهذه الطريقة مجددا.. أعتذر عن المشهد وليس الحلقة بأكملها.. والشاطر مش بيقع مرتين، وتم التربص بي وتصفية حسابات“.

حينذاك أصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر بياناً بحقها، أفاد فيه بوقفها مدة 3 أشهر، جراء ظهورها على الهواء في هذا المظهر الذي وصفه المجلس حينها بـ“غير اللائق وينافي المعايير المهنية والإعلامية“، ما دفعها للاعتذار.

بعد تلك الحادثة، انتقلت شيماء جمال لقناة ”الحدث اليوم“، لتثير الجدل بواقعة أخرى وبصحبتها ”وزة“ أطلقت عليها اسم ”بطاطا“.

وفي مشهد تمثيلي، أطعمت شيماء جمال الطائر كمية من الحجر الأبيض على أنه ”هيروين“، من أجل إبراز كيفية إخفاء المواد المخدرة في أحشاء الحيوانات.

وقالت: ”مفيش جهاز تفتيش أو كلب بوليسي يستطيع كشف المواد المخدرة مع الوزة“.

وأضافت: ”تجار المواد المخدرة يستخدمون الوز في تهريب الهيروين وهو أحد أنواع التهريب الجديدة، ومصلحة الجمارك رصدت كمية من البط المذبوح وداخله كميات من المواد المخدرة“.

ووفقاً للتحريات الأولية، خرجت المذيعة مع زوجها لشراء بعض المستلزمات، طالبة من زوجها انتظارها لعمل ”سيشوار“ في كوافير بمدينة الشيخ زايد، وبعد انتظار لفترة طويلة لم تعد زوجته وأغلقت هاتفها، فقام بتحرير محضر داخل قسم الشرطة.

وتابعت التحريات الأولية أن المذيعة كانت منفصلة منذ فترة وتزوجت من آخر قبل تغيبها.