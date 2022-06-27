أول تعليق لطارق العلي بعد إدانته في قضية "سب" حياة الفهد

اعتذر الفنان الكويتي طارق العلي لمواطنته الفنانة حياة الفهد، مشيرا إلى أنه ”ظلم ولفق له اتهام سبه لها“.

وقبل أيام أدانت محكمة الجنح في دولة الكويت الفنان طارق العلي في قضية سب الفنانة حياة الفهد في تسجيل صوتي منسوب إليه.

وغرمت ”الجنح“ الفنان طارق العلي عن الواقعة مبلغ 75 دينارا (248 دولارا).

وقال طارق العلي خلال لقاء أجراه مع برنامج ET بالعربي: ”أولا ما فيه خلاف بيني وبين حياة الفهد، ولكن أنا أقول آسف للأستاذة حياة ساعات الواحد يعتذر مو لأنه غلطان عشان يفهم الشخص الذي أمامه حسن نيته، وليش أطلع بالسوشيال ميديا وأشتم أنا ضد الشتم وهذا الموضوع لفق لي“.

وأضاف العلي أن الحكم هو درجة أولى، وهناك درجات تقاضٍ أخرى، وقام بتقديم استئناف على الحكم، مشيرا إلى أنه ظلم في هذه القضية لأنه لم يسب حياة الفهد.

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ووقعت خلافات عديدة بين الفنانين العلي والفهد، بعد تسريب صوتي منسوب للفنان الكويتي تم تداوله العام 2018، ويسيء للفنانة الكويتية وابنتها.

ووصف المقطع المنسوب لطارق العلي ابنة حياة الفهد بـ“الغبية السودة“، حيث يسمع في التسجيل الصوتي صوت شخص (من غير المؤكد إذا كان للفنان طارق العلي أو تم تركيبه)، يقول فيه: ”هاي لما دخلت (..) يا حياة بشرفج الحين ويوم ليك مصلحة عشان بنتج الغبية السودة (..) هاجمتني (..) والله أنا لو أسأل حياة الفهد منو فهد الهاجري، هي ما تعرف منو رئيس الوزرا (..)“.

ودفع التسجيل المسرب الفنانة الفهد إلى التقدم بدعوى أمام نيابة الجرائم الإلكترونية في الكويت ضد الفنان العلي، تتهمه فيها بالإساءة، وإطلاق عبارات عنصرية بحقها وحق ابنتها.

بدوره، رفع العلي دعاوى على المسيئين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياهم بتلفيق التهم له.

ولاحقا، قدم طارق العلي اعتذاره للفنانة حياة الفهد عن التسجيل المسيء، لكن خلافا لاحقا اندلع بينهما بعد هجومه عليها وعلى مواطنه الفنان حسن البلام، ليعاود في أبريل/ نيسان الماضي إلى تقديم اعتذار جديد لـ“الفهد“ وكذلك اعتذار لـ“البلام“.

واعتذر طارق العلي من الفنانة حياة الفهد على التسجيل المسيء دون أن يتطرق لتفاصيله، معلقا في مقطع فيديو موثق: ”حتى أستاذة حياة الفهد لها كل التقدير والاحترام، ولا يمكن في يوم من الأيام أغلط عليها، لها كل التقدير والمحبة، بس ابعدوا هالفتن عنها“.

وبدأ الخلاف بين كل من الفهد والعلي قبل تسريب المقطع المسجل بعام، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه طارق العلي على المعهد العالي للفنون المسرحية لاتخاذه قرارًا بمنع الطلاب من التمثيل، فيما دافعت الفنانة حياة الفهد عن القرار، الأمر الذي أثار حفيظة طارق وتطور الخلاف بينهما.