محمد ثروت بعد عملية جراحية: اجتزت الأزمة بفضل الله ودعواتكم

قال الفنان المصري محمد ثروت، في أول ظهور له عبر حسابه على ”فيسبوك“، بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة في القلب قبل أيام: ”بفضل الله ودعواتكم اجتزت بحمد الله أزمة القلب التي استدعت جراحة عاجلة“.

وأضاف: ”أسجد لله شاكرا نعمة الصحة والسلامة وعبور المحنة التي رغم قسوتها ما كنت عرفت ورأيت وشاهدت وعشت كل هذا الحب، وأشكر بعد الله، فريق الأطباء الكبار الذين أسلمتهم قلبي راضيا ومطمئنا، فلا بد أن أشكر الناس أيضا الذين بحبهم ومشاعرهم منحوني القوة وبهم ومعهم عرفت قيمة ومعنى أن يعيش الإنسان محاطا بكل هذا الحب والمشاعر الصادقة“.

وختم ثروت تعليقه بالقول: ”سعيد من كل قلبي وبشكر جميع محبيني وجمهوري ودام عليكم الصحة والعافية“.

وغادر ثروت، 67 عاماً، المستشفى مساء الاثنين، بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة قبل 10 أيام، خضع على إثرها لتدخل جراحي عاجل.

وقال أحمد نجل الفنان، على ”فيسبوك“، إن ”والده أجرى مساء السبت الماضي عملية قلب مفتوح، وإن العملية نجحت والحمد لله لكنه في الرعاية المركزة وما زال تحت تأثير المخدر“.

وأضاف: ”للأسف لم أستطع أن أكون بجانب والدي في هذه الوعكة بسبب خضوعي للعزل الطبي بعد إصابتي بفيروس كورونا، وهذا ما يصيبني بالعجز“.

يذكر أن الفنان محمد ثروت غاب لسنوات عن الغناء، قبل أن يعود العام الماضي من خلال أغنية ”يا مستعجل فراقي“ التي حققت نجاحا ملحوظا، وأشاد بها الجمهور والفنانون مرحبين بعودة المطرب الكبير.

في حين انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان ”هنسيب لمين الغناء“، كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين، وميكس وماستر هاني محروس، وإنتاج نجله أحمد ثروت، ومن المقرر طرحها خلال فترة عيد الأضحى.