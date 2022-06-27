مصر.. تطورات جديدة في "اشتباك الأيدي" بين أعضاء نقابة الموسيقيين

قال الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية إن الاشتباكات التي حدثت اليوم الإثنين بين أعضاء النقابة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين لن ”تمر بسلام، وستتم محاسبة من تجاوز“.

واندلعت مشادة كلامية بين شعبة العازفين في نقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في أحد الفنادق، الأمر الذي دفع النقيب الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقا.

وأضاف سكرتير عام ”الموسيقيين“ في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ ان ”ما حدث اليوم هو تجاوز واضح من بعض أعضاء النقابة، وعلى رأسهم سعيد الأرتيست، الذي تدخل في أمور تخص مجلس النقابة والنقيب، ولا يحق له التدخل فيها“.

وأكد أحمد رمضان أنه سيتم فتح تحقيق لمناقشة ما حدث، وسيتم توقيع العقاب على المتجاوزين.

وعلى الجانب الآخر اتهم سعيد الأرتيست خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج ”مصر جديدة“، الذي يبث على قناة ”ETC“، أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين بافتعال المشكلة، حيث ”قام بإحداث حالة من الهرج والمرج“، مشيرا إلى أن ”الفنان هاني شاكر فنان محترم والجميع يفخر بأنه نقيب الموسيقيين“.

وأقيم يوم الإثنين مؤتمر صحفي لنقابة المهن الموسيقية في أحد الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل أن يعتذر حسن شاكوش إلى شعبة العازفين على خلفية الإساءة لهم في واقعته الشهيرة مع رضا البحراوي.

وخلال المؤتمر وقعت مشادة كلامية بين العازف سعيد الأرتيست، والموسيقار أحمد رمضان عضو مجلس النقابة، بسبب سياسات المجلس التي لم تعجب الأرتيست، ليرد عليه رمضان بالقول ”لو مش عاجبك تعالى اقعد مكان النقيب“، ما أغضب الأرتيست والعازفين لتعلو الأصوات وتحدث مشادة كلامية وصلت إلى الاشتباك بالأيدي.

وانسحب الفنان هاني شاكر من المؤتمر بعد حدوث الاشتباك، ليتم إنهاء المؤتمر في الحال.

وأعلنت النقابة الأسبوع الماضي العفو عن حسن شاكوش والسماح له بالغناء، بعد قرارها بالوقف النهائي، وذلك بعد الاعتذار الذي قدمه للنقابة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين، قد أجرت تحقيقا مع شاكوش والبحراوي، من خلال اللجنة المشكلة للتحقيق معهما فيما بدر منهما من تجاوزات وصلت حد السب والقذف في إحدى الحفلات.

وأكدت النقابة أن ”ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا للقيم والأخلاق“.

وأضافت: ”تأتي مثل هذه الممارسات من بعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كل الحقوق في تلقي ما يسمو به لا ما يحط من قدره، ليصدر قرار بوقف رضا البحراوي شهرا عن الغناء، ووقف شاكوش مدى الحياة“.