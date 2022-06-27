اختفاء المذيعة المصرية شيماء جمال

تكثف السلطات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية من جهودها في البحث عن ملابسات اختفاء شيماء جمال مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، بعد أن تبين تغيبها منذ قرابة 20 يوماً.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن مديرية أمن الجيزة تأكدت من صدق البلاغ المقدم إليها، حيث تبين بعد التحريات غياب المذيعة شيماء جلال عن منزلها منذ 20 يوماً في ظروف غامضة.

وذكرت وسائل الإعلام أن عناصر البحث الجنائي في وزارة الداخلية تبحث خط سير المذيعة في الفترة الأخيرة، وتستمع لأقوال أسرتها والمقربين منها، للتعرف على ظروف وملابسات غيابها.

وكشفت التحريات الأولية أن ”المذيعة خرجت مع زوجها لشراء بعض المستلزمات، وطلبت من زوجها انتظارها للذهاب للكوافير في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة، وبعد انتظار لفترة لم تعد زوجته وأغلقت هاتفها، فقام بتحرير محضر داخل قسم الشرطة.

كما أشارت التحريات، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام المحلية في مصر، إلى أن شيماء جلال كانت منفصلة منذ فترة وتزوجت من آخر قبل تغيبها، وتواصل الأجهزة الأمنية البحث عن المذيعة المتغيبة.

ونقل موقع “الفجر” المحلي، على لسان مصدر أمني لم يسمه، أن “أصابع الاتهام تشير إلى زوجها الذي كان برفقتها قبل ساعات قليلة من اختفائها”.

يُذكر أن شيماء جمال كانت قد أثارت الجدل في 2017 خلال تقديمها إحدى حلقاتها في برنامج المشاغبة على إحدى الفضائيات الخاصة، عندما أخرجت كيسًا فيه سكر أبيض، في إشارة للهيروين، واستنشقته خلال الحلقة التي خصصتها حينها عن الإدمان، ما تسبب في وقفها.

حينذاك أصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر بياناً بحقها، أفاد فيه بوقفها مدة 3 أشهر، جراء ظهورها على الهواء في هذا المظهر الذي وصفه المجلس حينها بـ“غير اللائق وينافي المعايير المهنية والإعلامية“، ما دفعها للاعتذار.