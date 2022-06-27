تفاصيل الحالة الصحية لراشد الماجد

كشف حسن طالب، مدير أعمال الفنان السعودي راشد الماجد، حقيقة تعرضه لوعكة صحية تسببت في غيابه عن الحفلات خلال الفترة الماضية.

وأوضح طالب أن الماجد في فترة راحة بسبب بعض المتاعب التي ألمّت به، وأثّرت على حباله الصوتية.

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وكان الماجد أثار قلق الجمهور السعودي بسبب تغيبه خلال الفترة الماضية، بعد أن بدا عليه الإجهاد في آخر حفلاته.

وقال طالب خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي إن ”الفنان راشد الماجد يعيش فترة راحة نتيجة وجود بعض المتاعب لديه ظهرت في آخر حفل له“.

وأضاف: ”بصراحة، الجميع لاحظ أن علامات التعب ظهرت على الفنان خلال آخر حفل له، لذلك هو في فترة راحة وعلاجات بسيطة وهذا سبب غيابه عن حفلات موسم الصيف“.

وأكد أن ”الماجد يتعافى لكي يستطيع العودة للمسرح بالشكل الذي يرضاه، كما أنه لم يشارك في حفلات زفاف في الفترة الماضية، وكان هناك حفل وتأجل، رغم أن هذه النوعية من الحفلات نوع من التجارب لحفلات المسرح، لكن هناك تعبا لا أعرف اسمه بالضبط سببته الأحبال الصوتية“.

وعن موعد عودة الفنان السعودي، أوضح ”إن شاء الله سوف يعود الفنان راشد الماجد للحفلات الغنائية، لكن ليس في هذا الصيف ربما يكون في الشتاء أو مع نهاية العام أو بداية العام الجديد“.