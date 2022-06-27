المشهور السعودي "عبودي باد" يروي بتأثر تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدته

خرج مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبودي باد، للكشف عن تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدته، التي توفيت في شهر رمضان الماضي، عقب معاناة مع المرض.

وقال المشهور السعودي في مقطع فيديو نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن والدته ”تدهورت حالتها الصحية قبل رمضان بيومين، حيث كانت تستفرغ طوال الوقت، ما دفعه لأخذها إلى المستشفى بشكل متكرر حتى يوم العاشر من رمضان، حيث كانت تعطى حبوب للغثيان ثم تعود إلى المنزل“.

وأضاف المشهور وهو يتحدث بتأثر، بأنه ”وفي يوم 10 رمضان وأثناء جلوسهم على الإفطار طلب منها إعطاءه تمرة، ليلاحظ أنها غير قادرة على حمل التمرة، فاتجه بها على الفور إلى المستشفى“.

عبودي باد يتحدث بغصه عن قصة وفاة امه 💔 pic.twitter.com/xcR3ClCIS7 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 27, 2022

وتابع بأنه ”تم إدخالها غرفة الطوارئ لتخضع لفحوص وتحاليل مدة يومين، حتى تم اكتشاف مرضها، وهو وجود ثقوب في الأمعاء سببت تسمماً داخل جسدها“.

وذكر أنهم أبلغوه على الفور بحاجتها لعملية لخطورة وضعها، و“تم إدخالها إلى غرفة العمليات حيث توقف قلبها أثناء العملية لعدم تحملها، لتتوقف العملية، ومن ثم يعود النبض إلى قلبها بعد نحو 23 دقيقة، في ساعات مساء الخميس، لتتوفى عقب صلاة فجر يوم الجمعة“.

ويعتبر هذا الظهور الأول للمشهور السعودي الذي غاب عن مواقع التواصل منذ وفاة والدته في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

واستبق المشهور الشاب حديثه عن مرض ووفاة والدته، بتصوير قبرها الذي توجَه لزيارته وقال بأنه ”عزم التوجه إلى قبر والدته وإبلاغها بأنه سيعود للظهور مجدداً عبر مواقع التواصل“.

وتعاطف النشطاء مع حديث المشهور السعودي وشرحه تفاصيل الحالة الصحية لوالدته في أيامها الأخيرة.

وحرص كثير من النشطاء على مواساة المشهور السعودي والدعاء لوالدته (نجلاء ناصر العنبر الملقبة بماما جيجي) التي كانت تظهر معه في فيديوهاته التي ينشرها عبر حسابه في ”سناب شات“ و“إنستغرام“.

وكان عبودي قد نشر قبيل وفاة والدته صورتها من غرفة العمليات، مرفقاً إياها بالدعاء، لينعيها بعد ساعات، بمنشور آخر عبر حسابه في ”سناب شات“، قال فيه ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت أمي نجلاء ناصر العنبر، ماما جيجي“.

وتصدَر نبأ وفاتها آنذاك حديث المتابعين الذين أبدوا تأثراً واضحاً بوفاتها، لاسيما أنها ظهرت قبل وفاتها بوقت قصير بمقطع فيديو مع ابنها في بداية شهر رمضان الذي توفيت فيه.