إلهام الفضالة تقاطع "شي إن" و"هدى بيوتي" بسبب المثلية

أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، مقاطعتها للموقع الإلكتروني العالمي لبيع الأزياء ”شي إن“، ومنتجات خبيرة التجميل ذات الأصول العراقية هدى قطان، مؤسسة علامة التجميل التجارية الشهيرة ”هدى بيوتي“، لدعمهما المثلية الجنسية.

وقالت الفنانة إلهام الفضالة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“: إن ما حصل مؤخراً من موقعي (شي إن) و(هدى بيوتي)، دفعاها إلى إعلان مقاطعتهما، والتوقف عن التعامل معهما، رغم أنها تعاملت مسبقاً معهما وكان من المفروض أن يكون هناك تعاون لاحق معهما إلا أنها قررت إلغاءه.

وأضافت أن مبادئها ودينها وقيمها لا تسمح لها بالتعاون مع هذه المواقع والعلامات التجارية، على حد قولها.

ولفتت إلى أن كل شخص حر في حياته، وأن لها الحرية هي أيضاً في حياتها، لتعلن إيقاف التعامل معهما وإزالة التطبيقين من هاتفها.

كما أكدت بأنها ستحذف جميع المنشورات الموجودة سابقاً في حسابها على إنستغرام لهذه المواقع.



وتأتي مقاطعة الفضالة، تزامناً مع حملة واسعة أطلقها نشطاء في دول خليجية وعربية، لمقاطعة هذين الموقعين، عقب إعلان دعمهم المثليين وتهنأتهم بمناسبة ”شهر الفخر“، المخصص للاحتفال بذوي الميول الجنسية المغايرة في كثير من دول العالم، ويصادف شهر حزيران/ يونيو من كل عام.

وأعلنت هدى قطان دعمها بشكل صريح للمثليين، بمنشور عبر حسابها في ”إنستغرام“، أرفقته بصورة واضحة لعلم المثليين المؤلف من 6 ألوان، وهنأتهم فيه بشهر الفخر، وأعلنت تضامنها معهم.

كما نشر الموقع التجاري الشهير ”شي إن“ عبر إحدى منصاته المتعددة على إنستغرام صورًا لعلم المثليين، وعرض منتجات وأزياء للمثليين، أرفقت بتعليقات تشير صراحةً إلى دعمها هذه الفئة، وتسليطها الضوء على حياتهم، ودعوتها لدعمهم ليس فقط في شهر الفخر إنما طوال العام.

ويعتبر موقع ”شي إن“ الذي تأسس عام 2008، واحدًا من أهم وأبرز المواقع الإلكترونية للتسويق وبيع الأزياء في العالم، ويحظى بإقبال واسع في العالم والوطن العربي، لا سيما المشاهير الذين سبق أن تعاون الموقع مع بعضهم، وأطلق مجموعات حصرية من الأزياء الخاصة للنساء والرجال.