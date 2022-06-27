هل حصل راغب علامة على الجنسية الإماراتية؟

أثارت تصريحات أخيرة للفنان اللبناني راغب علامة تساؤلات بشأن حقيقة حصوله على الجنسية الإماراتية.

ولا يوجد أي قرار رسمي معلن بخصوص حصول علامة على الجنسية الإماراتية حتى الآن، إلا أنه حصل وأسرته على الإقامة الذهبية في الإمارات العام الماضي.

وقال راغب علامة، خلال مقابلة مع برنامج ”أغاني أغاني“: ”أعتز اعتزازاً غير عادي بأنني اليوم أنتمي إلى دولة الإمارات، وبشكل أو بآخر رئيس دولتي هو الشيخ محمد بن زايد، والحاكم الذي يحكمني في دبي؛ الحاكم المتطور العظيم، الشيخ محمد بن راشد“، ردا على الجدل الذي أثير حول حصوله على الجنسية الإماراتية.

وأضاف: ”واضح تقريباً.. لما يكون في شي بيُعلن من دولة الإمارات العربية المتحدة أنا بعلنكم ياها.. لكنني أعتز وأفتخر بأنني أنتمي إلى دولة الإمارات“، في إشارة إلى عدم صدور قرار رسمي بعد.

راغب علامة يعلن اعتزازه بالجنسية الإماراتية، ويؤكد أن قيادات بلده الأصلي لبنان لا تمثله. pic.twitter.com/iQA2g7UVbQ — نايفكو NAIF (@naifco) June 26, 2022

وأشار راغب علامة إلى أن ”القيادة الإماراتية تمثلني، أما قيادات بلدي في لبنان فلا تمثلني“، وفقاً لتعبيره.

واعتمدت دولة الإمارات، مؤخراً، تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.