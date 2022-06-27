الفنانة اللبنانية ريتا حرب تنشر أول صورة لها عقب مغادرتها المستشفى ‎‎

أعلنت الفنانة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب، يوم الإثنين، مغادرتها المستشفى بعد خضوعها لعملية زرع عظام تسببت في بقائها في المستشفى 21 يوما.

ونشرت الفنانة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“، صورة تجمعها بابنتها، عقب مغادرتهما المستشفى، معلنة استكمال فترة علاجها في المنزل.

وعلقت ريتا حرب على الصورة بالقول: ”بعد عملية زرع العظم بإجري (بقدمي) لتثبيت أول عملية بعد الحادث من 6 أشهر وبعد المضاعفات اللي صارت معي و21 يوما بالمستشفى، أخيرا اليوم طلعت وبكمل فترة العلاج بالبيت، وهيدي صورتي مع بنتي“.

وكانت حرب قد تعرضت، في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لحادث مروري أثناء تواجدها بتركيا لتصوير مشاهد مسلسلها الجديد، في منطقة قريبة من إسطنبول؛ ما تسبب بإصابتها بكسور بوجهها وساقها وأبقاها في أحد مستشفيات تركيا حتى اليوم.

وخضعت الفنانة والإعلامية بعد يومين من الحادث لأولى العمليات الجراحية في منطقة الفخذ.

وحينها قالت الإعلامية اللبنانية إيليان الحاج، في تصريحات صحفية، إن ”العملية التي خضعت لها مواطنتها ريتا حرب استغرقت نحو 5 ساعات“.

وحول تفاصيل إصابة حرب، أوضحت الحاج، أن مواطنتها ”تعرضت لثلاثة كسور في منطقة الفخذ جراء الحادث، إضافة إلى كسور في عظام الوجه تحت العين“، مؤكدة أنها ”بحاجة لمرحلة من العلاج والنقاهة قبل استعادة عافيتها“.

أما عن تفاصيل الحادث المروع، فأوضحت أنه وقع خلال توجه ريتا حرب لموقع تصوير أحد الأعمال العربية المشتركة، التي تشارك في بطولته.

وأشارت إلى أنه كان برفقتها مدرب الأداء اللبناني بوب مكرزل، والذي أصيب أيضًا برضوض وكسور في الحوض، وأجرى عمليات جراحية.

وريتا حرب (42 عاما)، تمتهن الفن ومجال الإعلام وكذلك الموضة والأزياء، ونالت في وقت سابق لقب ملكة جمال جبل لبنان.

ودخلت حرب مجال الإعلام صدفة، وكانت بدايتها مع قناة ”أوربت“، حيث كانت تكمل دراستها في بريطانيا.

والتحقت حرب بمجال التمثيل عام 2000، من خلال الفوازير الرمضانية التي حملت عنوان ”فوازير كوابيس“، وقبلها ”فوازير شامية“ التي أنتجتها شبكة راديو وتلفزيون العرب بالتعاون مع الشام الدولية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني وعرضت على قناة ”art منوعات“.

وقدمت ريتا حرب، في الفن حوالي 14 عملا، منها 12 مسلسلا منها: ”أول نظرة“ عام 2017، و“طريق“ عام 2018، و“دورة جونية“ عام 2018، و“آخر الليل“ عام 2019، بالإضافة للجزء الثاني من مسلسل ”عروس بيروت“ الذي عرض العام الماضي.

وفي السينما شاركت في فيلمي ”شباب ضايعة“، و“شرعوا الحشيشة“ عام 2019.