الشخصية الأكثر متابعة بالعالم.. كيف أصبح خابي لام ملكا لـ"تيك توك"؟

أصبح الشاب الإيطالي من أصل سينغالي خابي لام الشخصية الأكثر متابعة في العالم على منصة ”تيك توك“، ما جعل منه رمزا لقصة نجاح و“ملكا“ لهذه المنصة التي يرتادها 1.3 مليار مستخدم عبر العالم.

ويُعدّ خابي لام من بين أكبر المؤثرين على الشبكات الاجتماعية وهو الشخص الذي أحسن استخدام منصته المفضلة بشكل سريع وذكي وببساطة بفضل مواقفه الكوميدية الساخرة وأفكاره الأصلية.

ويتحدث الشاب السينغالي الأصل في مقابلة مع موقع ”لوجورنال دولافريك“، عن قصة نجاحه مؤكدا أنّ ”الحياة ليست كلها وردية، أنا ببساطة أنصح الجميع بعدم التوقف عند العقبة الأولى“.

خابي لا يتجاوز عمره 22 عامًا، وهو سينغالي الأصول قضى كل حياته تقريبًا في مشروع إسكان لذوي الدخل المنخفض في إحدى ضواحي تورينو المحرومة في شمال إيطاليا.

ويقول إنه بدأ العمل في سن التاسعة عشرة حيث عمل بنّاء وميكانيكيا ومنظف نوافذ ونادلا قبل فرض الحجر الصحي بسبب جائحة ”كورونا“.

وأصبح خابي لام أكبر ”تيك توكر“ في العالم بأكثر من 142 مليون مشترك، وقد بدأ الشاب نشر مقاطع فيديو على المنصة الصينية ”زانغ يمينغ“ أوائل عام 2020 قبل أن ينال شهرة واسعة ويصعد نجمه على منصة ”تيك توك“.

وتجاوز ”تيك توك“ اليوم 1.3 مليار مستخدم، فيما تخطط منصة ”زانغ يمينغ“ لمشاركة الفيديوهات للوصول إلى 1.8 مليار مستخدم بحلول نهاية عام 2022 وتخطي ”فيسبوك“ بحلول نهاية عام 2023.

ووفق ما نقله موقع ”لوجورنال دولافريك“، فإنّ خصوصية خابي لام هي أنه لم ينطق بكلمة واحدة منذ ظهوره لأول مرة على ”تيك توك“ ومع ذلك فقد حققت مقاطع الفيديو التي نشرها شهرة واسعة، قبل أن يبدأ الشاب بنشر فيديوهات قصيرة ينتقد فيها ظواهر محددة بروح الدعابة ويقدم نصائح حول كيفية كي قميص أو فتح صندوق بحلول بسيطة.

ويستخدم خابي لام خصوصًا إيماءات اليدين التي أصبحت ”علامته التجارية“ إضافة إلى تعبيرات الوجه التي تظهر الغضب أو الاندهاش. ويقول في هذا السياق ”أتحدث لغة عالمية يفهمها العالم بأسره“.

ويجني الشاب اليوم ثمرة ما بدأه كهواية خلال فترة الحجر الصحي في 2020 ليشكّل حياة مهنية خاصة حيث أصبح أحد الوجوه المعروفة في مجال تقديم الإعلانات في إيطاليا.

وأكثر من ذلك يسافر الشاب خابي لام حول العالم للقاء النجوم مثل كيندال جينر، كيليان مبابي، نيمار، يوسين بولت، وهايلي بيبر حيث يتطلّع الجميع إلى التقاط صور مع خابي لام.

ورغم نجاحه إعلاميا فقد انتظر خابي لام حتى حزيران/ يونيو الجاري لتوقيع عقد شراكته مع ”تيك توك“ وبعد أسبوعين فقط أصبح ”ملكًا“ لهذه المنصة بفضل روح الدعابة السائدة لديه حيث يتوقع متابعون أن يواصل الشاب صعوده والفوز بشراكات مع العديد من الامتيازات.