من هو الفنان السعودي عبدالرحمن الكلثمي الذي نفى شائعة وفاته؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، خلال الساعات الماضية، بأنباء وفاة الفنان والمغني الشعبي ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي عبدالرحمن الكلثمي، الملقب بـ ”سفير التراث“.

وتصدَر اسم الكلثمي الأعلى تداولاً في ”تويتر“، لينعاه كثير من النشطاء، قبل أن ينفي الكلثمي بنفسه خبر وفاته، ويؤكد أنه مجرد إشاعة لاحقته عقب نشره صورة لأحد أقربائه المتوفين الذي يحمل ذات الاسم.

وعبد الرحمن في الثلاثينات من العمر، وهو من مواليد محافظة النماص التي تقع في شمال منطقة عسير، ويقطن في العاصمة الرياض، وهو رئيس فرقة النماص للفنون الشعبية، وكذلك يعتبر من الشخصيات المهتمة والمحبة للتراث.

تأسست فرقة النماص العام 1429 هجري، على يد والده محمد الكلثمي، وتم تسجيلها في وزارة الثقافة في عسير، وكانت تتألف عند التأسيس من نحو 200 شخص.

بدأ عبدالرحمن مسيرته في فن التراث والعرضة بدعم من والده منذ العام 1418 هجري، حيث كان حينها طفلا، وكان يعتبر من أصغر الأشخاص في فرقة النماص عند تأسيسها.

شاركت فرقة النماص في كثير من المناسبات العامة والخاصة وحفلات الزفاف وغيرها من الحفلات التي كانت تدعى لإحيائها.

وسبق أن كشف عبد الرحمن عن المناسبات التي شاركت بها فرقتهم، ومن ضمنها استقبال رؤساء الدول العربية والأوربية.

كما أشار إلى مشاركتهم في عرضة أمام الأمير عبد العزيز بن فهد، والاحتفال بالمنتخب في كأس خليجي 15، حيث شاركتهم المنتخبات الموجودة آنذاك الاحتفال، وكذلك الأمير الراحل عبدالرحمن بن سعود الذي شارك معهم في العرضة.

ومن أبرز المشاركات، كانت مشاركة الكلثمي مع فرقته قبل أزمة ”كورونا“ باستقبال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الرياض، حيث ألقى الكلثمي بيتين من الشعر باللغة العربية والإنجليزية، حازا على إعجاب الرئيس ترامب.

والعرضة هي رقصة شعبية سعودية، تؤدى في المناسبات والاحتفالات الوطنية والخاصة، واشتقت تسميتها من كلمة العرض وهو ”الجيش الضخم“.

ومع بداية أزمة كورونا والحجر، قدَم عبدالرحمن برنامجا عبر حسابه في ”سناب شات“ عن الشعر، بعنوان (مع الشعراء)، حيث استضاف فيه عددا من شعراء العرضة الجنوبية، إلا أن البرنامج لم يستمر طويلا بسبب الإرهاق والضغط الذي فرضه عليه البرنامج كونه كان قائما به لوحده.

ورغم اهتمامه بالتراث واعتبار نفسه خادما للتراث، كشف عبدالرحمن في لقاء إعلامي سابق عن اهتمامه بالشعر، كما أن من أبرز هواياته السفر وكرة القدم والطائرة ولعبة البلوت، هي طريقة لعب بأوراق اللعب، وتشتهر في المجتمعات الخليجية، وسبق أن شارك ببعض المسابقات المحلية الخاصة بهذه اللعبة.

وخرج عبدالرحمن الكلثمي عقب شائعة وفاته، عبر حسابه في ”سناب شات“ للتعليق على الأمر، حيث نفى وفاته وقال في منشور له عبر حسابه في ”سناب شات“/ ردا على خبر وفاته الذي نشره أحد الحسابات عبر تويتر: ”والله يا اخوان مدري ويش أقول الواحد وراه ام وأب وأهل واحباب“.

وعلق الكلثمي على الوسم المتفاعل والمتصدر عبر تويتر بشأن خبر وفاته بقوله: ”الله لا يوفق من حط الهاشتاق هذا“، ليؤكد بذلك على عدم صحة تلك المعلومة.

وينشط عبدالرحمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويحظى بمتابعة الكثير عبر هذه المنصات، خاصةً ”سناب شات“ و“إنستغرام“.