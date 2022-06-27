عودة قناة آمال ماهر على "يوتيوب" تشعل الجدل

فوجئ متابعو الفنانة المصرية المعتزلة آمال ماهر، بعودة قناتها الرسمية على موقع ”يوتيوب“، يوم الإثنين؛ ما أثار جدلا واسعا في ظل استمرار اختفائها.

وكانت آمال ماهر أغلقت قناتها على ”يوتيوب“ في آب/ أغسطس الماضي، عقب إعلان اعتزالها الفن.

وشبه مغردون عودة قناة آمال ماهر في هذا التوقيت مع تواصل اختفائها، بالمنشور التي نشرته قبل أيام وذكرت فيه أنها في منطقة ساحلية تستمتع بالصيف.

وكان ذلك المنشور أثار جدلا واسعا وشكك فيه نشطاء وسط تكهنات بتعرضها للخطر وعدم تحكمها في حساباتها على مواقع التواصل، معتبرين أن هذه الخطوات ”هدفها التشويش على أمر ما تتعرض له“.

وعادت اليوم قناة آمال ماهر على يوتيوب، وعليها 29 مقطعا غنائيا فقط، رغم أنها كانت مليئة بعشرات الكليبات والأغاني.

وتزامن مع العودة المفاجئة لقناة الـ“يوتيوب“ الخاصة بالفنانة، مطالب لها بظهور مصور لتطمئن الجمهور وتنهي الجدل المثار.

وتفاعل حساب على موقع “تويتر” باسم “أميرة”، مع عودة قناة آمال ماهر على ”يوتيوب“، بالقول “يا آنسة يللي بتنزلنا فيديو لأغاني آمال، إحنا عارفين الأغاني والله، إحنا بندور على آمال ماهر نفسها”.

فيما كتب حساب باسم سهيلة نوح “قناة آمال ماهر علي اليوتيوب رجعت من شوية ده لو قاصدين يأكدوا أن فيه حاجة مش هيعملوا كدا، آمال ماهر فين”.

وكتبت ناشطة باسم ميس الشافعي “قناة آمال ماهر على اليوتيوب رجعت، يا رب تظهر وتكون بخير”، فيما كتب حساب باسم “هبهوبة”: ”من نص ساعة قناة آمال ماهر رجعت على اليوتيوب ربنا يستر“.

واعتبر آخرون أنه ”يمكن أن تكون خطوة اختفائها، حيلة دعائية من الفنانة آمال ماهر، للتمهيد لعودتها من جديد للغناء، وذلك بتعمد لفت الأنظار إليها بشدة لتصبح حديث الجميع لعدة أيام ثم تفاجئ الجمهور بالظهور وإعلان عودتها“.

وفي هذا السياق تفاعلت ناشطة باسم “نادين عبدالهادي” بالقول “قناة آمال ماهر رجعت علي يوتيوب، ومش مفهوم طبعا ليه ومين اللي رجعها، مبدئيا بدعمها حتى النهاية، واللي حصل فيها الفترة اللي فاتت مش قليل، بس لو اللي حصل الفترة اللي فاتت كان دعاية منها عشان لما ترجع، مش هخلي الدكتور يعرف يخيط فيها غرزة عشان انا قعدت يومين أعيط”.

ولا يزال الجدل مستمرا في مصر حول اختفاء الفنانة المصرية المعتزلة آمال ماهر، الذي تسبب في إطلاق مزاعم عن ”تعرضها لمخاطر شديدة واختطافها وحتى مقتلها“، برغم خروج بيان رسمي من نقابة الموسيقيين، تؤكد فيه أنها بخير وتم التواصل مع أسرتها.

انتشرت خلال الأيام الأخيرة، شائعات حول اختطافها، وسط تساؤلات حول سر اختفائها، فيما نشر حسابها الرسمي على ”تويتر“ صورة لها على البحر، في ظل تشكيك من المتابعين من أن تكون هي من تتحكم بحساباتها عبر منصات التواصل.