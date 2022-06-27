مارسيل خليفة يتعرض لأزمة صحية في المغرب

أعلن الفنان اللبناني مارسيل خليفة، تعرضة لأزمة صحية طارئة أثناء تواجده في المغرب، نقل على إثرها لأحد مستشفيات العاصمة الرباط.

ونشر مارسيل خليفة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة وهو على سرير الشفاء، وعلق عليها مقدماً الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى الذي اعتنى به.

وقال الفنان اللبناني: “لقد أجبرتني وعكة صحيّة طارئة على الاستشفاء في مستشفى بمدينة الرباط، فكنت أحسب أنني سألج إليه، مثل سائر الناس، شخصاً مريضاً يطلب العلاج للوعكة التي ألمّت به على حين غرة”.

وأضاف راوياً كيف اعتنى به الطاقم الطبي بالقول: “لكني، وقد أخذت بالأطباء والممرضات من كل الجهات، وجدت اسمي يسبق بدني إلى نفوسهم وأيديهم، حتّى خشيت من أن يجردوا اسمي من بشريته، فلا يروا إليه إلاّ من خلال ما تبعثه رمزيته فيهم من معاني الموسيقى والأغنية، عليّ أن أستدرك وأقول إنهم/ إنهنَّ قاموا بأكثر من واجبهم/واجبهن في تطبيبي وتمريضي، وأحاطوني بكل الحب وبأرفع مستويات الرعاية”.

وتابع: ”لكني أشعر أن ما تعرضت له من ”تحرّش“ عاطفي بفيض الحب الممنوح لي والمسكوب على صدري، بقدر ما أراحني وطمأنني إلى أني أدّيت رسالتي بنبل، أشعرني – في ذات الوقت – بالثمن الباهظ الذي يرتبه على المرء رأسمال الرمزية الذي يحمله“.

واختتم مارسيل خليفة، موجهاً رسالة للطاقم الطبي بأحد مستشفيات العاصمة المغربية الرباط، الذي عالجه بالقول: “أطباء المستشفى وممرضاته، يا من سهروا/سهرن على راحتي، أصدقائي الذين تحملّوا عبء هذه الوعكة.. لكم مني كل الحب وكل العرفان على الصنيع الجميل!”.

يشار إلى أنه قبل قرابة العام، وتحديداً في يوليو الماضي، خضع مارسيل خليفة لعملية جراحية في القلب، تكللت بالنجاح، عقب أزمة صحية عانى خلالها من انسداد شرايين القلب.

ويعد ”خليفة“ صاحب الـ72 عاماً، أحد أبرز رموز الأغنية الوطنية والسياسية في لبنان، وكذلك اختار الكثير من قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل ”محمود درويش“ ليلحنها ويحولها إلى أغانٍ راجت في العالم العربي.