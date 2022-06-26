هاني شاكر: إنجازاتي ضايقت البعض

قال الفنان هاني شاكر، الأحد، إن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال فترة رئاسته نقابة الموسيقيين ضايقة البعض، مشيرا إلى أن النقابة تتعرض لحرب شرسة.

جاء ذلك خلال رده على الانتقادات الأخيرة التي طالت نقابة الموسيقيين من أكثر من جهة، .

وكان هاني شاكر قد تعرض لانتقادات من أكثر من جهة خلال الفترة الماضية، مثل ما قام به الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس النقابة الذي أكد أن قرار التصريح لحسن شاكوش بالغناء مجددا جاء دون علم المجلس، كذلك هجوم المنشد الديني محمود التهامي .

وقال هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية مساء الأحد على قناة ”إي تي سي“ أن النقابة تتعرض لحرب شرسة من أكثر من جهة، بسبب الانجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته للنقابة، والتي ضايقت البعض، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال هذه الفترة يفوق المعجزات.

وأضاف نقيب الموسيقيين المصريين أن حال الموسيقيين والمناخ الموسيقي في مصر تغير كثيرا عن عصر الفنانة أم كلثوم والفنان محمد عبد الوهاب.

وتعرض الفنان هاني شاكر لانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال استضافته ببرنامج ”مصر الجديدة“ الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، الذي قال فيها إنه نادم على قبول الجلوس على كرسي النقابة، مشيرا إلى أنه لا يعلم إن كان منصب النقيب نعمة أم نقمة، لكنه نادم بسبب المسؤوليات الكثيرة، على حد وصفه.

وأوضح نقيب الموسيقيين المقصود بتصريحاته من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ قائلا ”توضيحا لما أثير في الفترة الأخيرة حول قولي إن جلوسي على كرسي النقابة هو غلطة وندمان عليها، فأحب أن أوضح أولاً أن المواقع التي اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقي الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح الذي كنت أقصد به العمل العام“.

وأضاف هاني شاكر في منشوره ”هذا ما قلته وأوضحته في البرنامج.. فالعمل العام جعلني لقمة سائغة للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والإهانة والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي والذي لم أتخيل مطلقا أن أتعرض له“.

واختتم شاكر منشوره قائلا ”لكن هذا لا يمنع أبدا أني فخور وسعيد بالثقة الغالية التي منحتني إياها الجمعية العمومية وبكوني نقيبا لموسيقيي مصر خلفا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار أحمد فؤاد حسن وغيرهم هذه الفئة التي أتشرف بخدمتها والانتماء لها“.