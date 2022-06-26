فتاة تسخر من سمول كابتشينو في بث مباشر وهكذا تصرف معها

تسببت إحدى الفتيات في حالة من الغضب والاستياء، انتابت سعد العنزي مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي صاحب لقب ”سمول كابتشينو“، خلال لقاء جمعهما عبر البث المباشر في إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وكان ”سمول كابتشينو“ المعروف بمطاردته من جانب الفتيات، لدرجة وجود مزاعم عن عرض فتاة مليون ريال سعودي للزواج منه، كما قيل، يتحدث مع الفتاة في بث مباشر بشكل طبيعي قبل أن ينقلب عليها.

وظهر المشهور السعودي خلال البث يخوض حديثاً عن أعمار البشر مع الفتاة، قبل أن يبدأ صوت تنبيهات إشعارات مزعج بالظهور من طرفها، وهو ما أزعج ”سمول كابتشينو“ الذي حاول أن ينبهها إلى ضرورة إغلاق هذه التنبيهات.

وبشكل لا يخلو من السخرية كما ظهر من المقطع المتداول، حاولت الفتاة أن تبدو جاهلة بكيفية إيقاف ذلك الصوت المتكرر، ليخبرها المشهور السعودي بأن عليها أن تغلق اليوتيوب لإيقاف التنبيهات.

وأصرت الفتاة على عدم إيقاف الأصوات التي أثارت غضب ”سمول كابتشينو“ ليهددها بأنه سيقوم بحظرها وإعطائها ”بلوك“، لينفذ تهديده بالفعل لاحقاً ويختفي من شاشة البث المباشر، لتواصل الفتاة سخريتها.