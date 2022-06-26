بعد حادثة أليمة.. رنا سماحة تتصدر الترند في مصر

تصدرت الفنانة المصرية رنا سماحة، اليوم الأحد، محركات البحث بموقع ”غوغل“ في مصر، بعد أن أعلنت في عدة منشورات مؤثرة، أمس واليوم، عن مصرع طفلين من أسرتها نتيجة حادث أليم، وتبعات الحادث على الأسرة.

وكانت الفنانة المصرية أعلنت، أمس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، مصرع الطفلة أهلّة كريم محمد سماحة (7 سنوات)، وشقيقها كريم (3 سنوات)، ودخول والدهما غرفة العناية المركزة إثر حادث أليم.

وكتبت رنا سماحة: ”اللهم أجرنا في مصيبتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، حبيبتي أهلّة وأخوها حمزة ملاكان في الجنة، الاثنان راحا، ووالدهما ابن عمي كريم محمد سماحة في العناية المركزة، حكمتك يارب، لطفك وصبّرنا يا الله“.

واليوم الأحد، نشرت الفنانة المصرية، صورتي الطفلين اللذين لقيا مصرعهما، ودعت لوالدهما بالشفاء، حيث علّقت بالقول: ”عصفورا الجنة أهِلّة وحمزة، ربنا ينجيك يا كريم يارب ويقومك بالسلامة، لطفك يارب“.

وانهالت على منشور الفنانة المصرية التعليقات من قِبل الأصدقاء والمتابعين الذين تفاعلوا مع صور الطفلين اللذين توفيا في الحادث.

ورنا سماحة، من مواليد القاهرة، في 7 أبريل العام 1990، وهي مطربة وممثلة، ودرست في المعهد العالي للموسيقى العربية، ولها العديد من الأغاني والفيديوهات كليب، وكانت أولى أغانيها ”غلطت من الأول“.

كما خاضت الفنانة المصرية تجربة التمثيل الأولى بعد اختيار المخرج سعيد حامد لها في مسلسل ”أزمة نسب“، الذي عُرض في الموسم الرمضاني العام 2016.

وتزوجت ”سماحة“ من المطرب والملحن اللبناني سامر أبو طالب، في ديسمبر العام 2020، ومع بداية الحمل نشبت أزمة بين الزوجين أعقبتها شائعات حول انفصالهما، قبل أن تخرج الفنانة المصرية، في 9 سبتمبر 2021، وتنفي تلك الأنباء، وتؤكد أنهما في انتظار مولودهما.

يذكر أن رنا سماحة طرحت مؤخرًا أغنية ”شكرًا“، بالتعاون مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، فيما طرحت فيديو كليب الأغنية كاملًا عبر قناتها على موقع ”يوتيوب“.