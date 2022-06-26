حقيقة وفاة الفنان السعودي عبدالرحمن الكلثمي

أفادت مصادر في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بوفاة الفنان والمغني الشعبي ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة عبدالرحمن الكلثمي، وفقاً لناشطين عبر تويتر.

ودشن ناشطون وسماً بعنوان ”#عبدالرحمن_الكلثمي_في_ذمه_الله“ للتفاعل حول الأمر والترحم على الفنان الراحل وذكر محاسنه وخصاله الحميدة، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

الله يرحمه برحمته الواسعة،،وهذه تذكرة وتبصرة وعبرة لنا جميع الموت حق ولامفر منه🤲. #عبدالرحمن_الكلثمي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/XPaRfd5I7f — هند العتيبي (@hndalty43611947) June 26, 2022

وتباينت الأسباب التي تم طرحها حول وفاة المشهور السعودي، إلا أن البعض شكك أصلاً في الوفاة، وأكدوا أن الفنان الكلثمي بخير وأنه لم يتعرض لأي سوء، وأن ما يتم ترويجه مجرد شائعة.

وخرج عبدالرحمن الكلثمي عبر حسابه في ”سناب شات“ للتعليق على الأمر، حيث نفى وفاته وقال في منشور له عبر حسابه في ”سناب شات“/ رداً على خبر وفاته الذي نشره أحد الحسابات عبر تويتر: ”والله يا اخوان مدري ويش أقول الواحد وراه ام وأب وأهل واحباب“.

وعلق الكلثمي على الوسم المتفاعل والمتصدر عبر تويتر بشأن خبر وفاته بقوله: ”الله لا يوفق من حط الهاشتاق هذا“، ليؤكد بذلك على عدم صحة تلك المعلومة.

ويعد عبدالرحمن الكلثمي أحد الوجوه الفنية المعروفة وهو رئيس فرقة النماص للفنون الشعبية، وكذلك يعتبر من الشخصيات المهتمة والمحبة للتراث، ويتابعه الكثيرون عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة ”سناب شات“ و“إنستغرام“.