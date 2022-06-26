البدوفيلي انتقام

قاتل نيرة أشرف

ضحايا العنف

اختفاء مستمر

رنين سلعوس

قاتل لبنى منصور

الأميرة موضي

سبب قتلها
أظهر المزيد

منوعات

حقيقة وفاة الفنان السعودي عبدالرحمن الكلثمي
تاريخ النشر: 26 يونيو 2022 15:12 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 15:26 GMT

حقيقة وفاة الفنان السعودي عبدالرحمن الكلثمي

أفادت مصادر في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بوفاة الفنان والمغني الشعبي ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة عبدالرحمن الكلثمي، وفقاً لناشطين عبر

+A -A
المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

أفادت مصادر في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بوفاة الفنان والمغني الشعبي ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة عبدالرحمن الكلثمي، وفقاً لناشطين عبر تويتر.

ودشن ناشطون وسماً بعنوان ”#عبدالرحمن_الكلثمي_في_ذمه_الله“ للتفاعل حول الأمر والترحم على الفنان الراحل وذكر محاسنه وخصاله الحميدة، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتباينت الأسباب التي تم طرحها حول وفاة المشهور السعودي، إلا أن البعض شكك أصلاً في الوفاة، وأكدوا أن الفنان الكلثمي بخير وأنه لم يتعرض لأي سوء، وأن ما يتم ترويجه مجرد شائعة.

وخرج عبدالرحمن الكلثمي عبر حسابه في ”سناب شات“ للتعليق على الأمر، حيث نفى وفاته وقال في منشور له عبر حسابه في ”سناب شات“/ رداً على خبر وفاته الذي نشره أحد الحسابات عبر تويتر: ”والله يا اخوان مدري ويش أقول الواحد وراه ام وأب وأهل واحباب“.

2022-06-FWLv8GGXgAIWRqC

وعلق الكلثمي على الوسم المتفاعل والمتصدر عبر تويتر بشأن خبر وفاته بقوله: ”الله لا يوفق من حط الهاشتاق هذا“، ليؤكد بذلك على عدم صحة تلك المعلومة.

2022-06-FWLv8GBX0AI9euJ

ويعد عبدالرحمن الكلثمي أحد الوجوه الفنية المعروفة وهو رئيس فرقة النماص للفنون الشعبية، وكذلك يعتبر من الشخصيات المهتمة والمحبة للتراث، ويتابعه الكثيرون عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة ”سناب شات“ و“إنستغرام“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play