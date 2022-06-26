الفنان محمد التاجي يدخل المستشفى للخضوع لعملية جراحية

أعلن الفنان المصري محمد التاجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اليوم الأحد، دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية.

وظهر محمد التاجي في مقطع فيديو قصير، معلنًا استعداده للذهاب اليوم إلى المستشفى لخضوعه للعملية الجراحية.

ووثق التاجي اللحظات التي سبقت خروجه من منزله متجها للمستشفى في مقطع الفيديو قائلا: ”أزيكم أجمعين، إن شاء الله النهاردة يكون يوم سعيد عليكم يا رب، النهاردة الأحد 26 يونيو، أنا نازل دلوقتي رايح المستشفى هيعملولي عملية جراحية حيستأصلولي..“.

ولم يكشف الفنان المصري عن نوع العملية الجراحية التي سيخضع لها اليوم، حيث توقف مقطع الفيديو الذي نشره، والذي لم تتجاوز مدته 30 ثانية فقط، عند كلمة استئصال، ولم يكمل الفنان حديثه.

لكن أعاد نجل شقيقته نشر مقطع الفيديو، وكشف أن العملية الجراحية التي سيخضع لها الفنان محمد التاجي اليوم هي استئصال للمرارة.

وكتب نجل شقيقة الفنان ممازحًا: “دعواتكم للخال الحاج محمد التاجي بيعمل عملية المرارة ومتهمني أنا وبعض الصالحين أننا السبب”.

يشار إلى أن الفنان محمد التاجي، خضع في أيلول سبتمبر الماضي لعملية جراحية أخرى، بعدما تعرض لوعكة صحية، نُقل حينها على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، ليقرر الطبيب إجراء جراحة عاجلة له.

وقالت يمنى، ابنة الفنان حينها في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن والدها أجرى عملية جراحية، ورفضت الإفصاح عن نوع العملية التي أجراها، ”بناء على رغبة والدها“، مشيرة إلى أنه يتلقى بعض الفحوصات الطبية حاليًا لحين استقرار وضعه الصحي، وأن حالته الآن جيدة بعد العملية.

وعن سبب مرضه، قالت إن الفنان محمد التاجي شعر بالتعب بعد انتهائه من تصوير مسلسل ”شقة 6“ الذي يعرض حاليا عبر منصة ”شاهد“، وحينما ذهب للطبيب أخبره أنه يجب إجراء عملية جراحية، مشيرةً إلى أن الأطباء أوصوه بالراحة في المنزل لمدة أسبوعين قبل العودة لممارسة حياته الطبيعية والفنية.