"شمس الأسطورة" تفجر غضبها بعد تعرضها للتحرش والمعاكسات

فجرت الفنانة السعودية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لبنى، صاحبة لقب ”شمس الأسطورة“، غضبها بسبب المعاكسات والتحرش الذي تعرضت له مؤخرا، حسب قولها.

وظهرت ”شمس الأسطورة“ في مقطع مصور نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“، وهي تصب غضبها وهجومها على الأشخاص الذين يقومون بالتحرش بالنساء ومعاكستهم والتعدي عليهم في الشوارع.

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واستغربت ”شمس الأسطورة“ من وجود تلك السلوكيات في المجتمع حتى الآن، حيث أكدت أنها لا تتخيل وجود بعض الأشخاص الذين يوقفون النساء ويطلبون أرقامهن، ويقومون بمعاكستهن والتحرش بهن جسديا.

وقالت الفنانة السعودية: ”الحين أنا بفهم ايش قلة الأدب والوقاحة هذي، ولسه فيه العالم هذا؟ في العالم اللي يوقفك في الشارع وخذي الرقم ويلصق، منتهى الوقاحة وقلة الأدب، ايش هذا؟ ما يحترم نفسه الإنسان يمشي كدا يقعد“.

وأضافت: ”يعني أنا مستغربة الآن لسه فيه هذا الأسلوب، وقاحة وقلة أدب صراحة من جد شي مرة فظيع، ويتلصق، ايش فيه؟“.

يذكر أن ”شمس الأسطورة“ هي مغنية أفراح شعبية ومؤدية استعراضات في المناسبات الاجتماعية، وإحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، ولدت بالقاهرة، العام 1979م، وتزوجت 5 مرات، وانفصلت عن أزواجها الذين كان آخرهم تركي القرني وانفصلت عنه مؤخرا، ولديها 3 أبناء.

وتنشط ”شمس الأسطورة“ بشكل كبير عبر حسابها في ”سناب شات“ وتتفاعل مع جمهورها باستمرار الذي يقدر بمئات الآلاف، واكتسبت شهرة واسعة في الخليج جعلتها من أصحاب الحسابات الموثقة رسميا على منصات التواصل الاجتماعي.