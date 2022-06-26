بعد خضوعه لجراحة بالقلب.. نجل محمد ثروت يكشف تطورات حالته الصحية

كشف المطرب أحمد ثروت تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان المصري محمد ثروت بعد إجراء جراحة بالقلب.

وكان أحمد ثروت قد أعلن السبت عن دخول والده غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية بالقلب، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه: ”ابويا وحبيبي بيعمل عملية في القلب دلوقتي، دعواتكم بالشفاء .. ربنا يقومك لينا بالسلامة يا حبيبي“.

قال أحمد ثروت إن والده أجرى مساء السبت عملية قلب مفتوح بعد مروره بوعكة صحية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ”العملية نجحت والحمد لله.. ولكنه في الرعاية المركزة وما زال تحت تأثير البنج“.

وأضاف نجل الفنان المصري: ”للأسف لم أستطع أن أكون بجانب والدي في هذه الوعكة بسبب خضوعي للعزل الطبي بعد إصابتي بفيروس كورونا، وهذا ما يصيبني بالعجز“.

وطالب أحمد ثروت الجمهور بالدعاء لوالده بالشفاء، مؤكدا أنه إنسان خير والجميع يحبه.

وساند عدد من الفنانين زميلهم محمد ثروت بتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب المطرب أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“: ”دعواتكم بالشفاء العاجل للصديق العزيز الفنان الكبير محمد ثروت الذي أجريت له جراحة بالقلب صباح اليوم“.

وكان الفنان محمد ثروت قد غاب لسنوات عن الغناء، قبل أن يعود العام الماضي من خلال أغنية ”يا مستعجل فراقي“ التي حققت نجاحا ملحوظا، وأشاد بها الجمهور والفنانون مرحبين بعودة المطرب الكبير.

وانتهى محمد ثروت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان ”هنسيب لمين الغناء“، كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين، وميكس وماستر هاني محروس، وإنتاج نجله أحمد ثروت، ومن المقرر طرحها خلال فترة عيد الأضحى.