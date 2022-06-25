المنشد محمود التهامي يهاجم هاني شاكر ويهدد بمقاضاة النقابة

هاجم المنشد المصري محمود التهامي الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بسبب تاجهله للمنشدين واهتمامه بمطربي المهرجانات، على حد قوله.

وقال محمود التهامي خلال فيديو نشره في قناته على يوتيوب: ”نقابة المهن الموسيقية ادعت عليا زورا وباطلا إني كنت في حفل في أسوان، وأنا مكنتش في أسوان في هذا التوقيت، وأثبت إني مكنتش هناك، وكلمت نقابة المهن الموسيقية أن اللي بيحصل ده لا يليق بها ولا بينا، وما ينفعش بعض من الموظفين يزوروا ويدعو ضدنا هذا الأمر، وكان نفسي نقيب الموسيقيين ياخد إجراء جاد يليق بينا وبيه، وأنا قعدت سنة بناشد بالأدب والذوق إني مكنتش في أسوان في هذا التوقيت“.

وأكد التهامي: ”أن هذه الادعاءات ما هي إلا تزويرا واجراما في حقي، بسبب بعض الخلافات، وكان نفسي نقيب الموسيقيين يدخل ويوقف المهزلة دي، ويكبر ويعرف قيمة المنشدين والفنانين ولكن للأسف لم يفرد لنا الوقت اللي بيفرده للمهرجانات، هاني شاكر كل شوية طالع مع حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، إحنا منشدين والبلد بتتشرف بينا ولينا تاريخ وأصول“.

وأضاف موجها حديثه لهاني شاكر: ”شوف الموظف الي ادعى علينا عايز ايه، نقابة المهن الموسيقية خالفت اللائحة عشان لما يبقى عضو عامل عنده مشكلة بيبعتله إنذارين بعد كده بيحوله للتحقيق، لكن ده محصلش وتم إيقاف محمود التهامي بسبب مشكلة في أسوان بدون تحقيق“.

وتابع: ”لما طلبت من النقابة يجيبوا الناس من أسوان على حسابي الشخصي حصل نوع من التعنت، وبدأ الإعلام يتكلم في الأمر ده وتصدرت مواقع البحث خبر إيقاف محمود التهامي“.

وواصل: ”الناس وهي بتكرمني في العالم بره بيقولولي إزاي نقابة المهن الموسيقية في مصر توقف منشد ومعلم وقدوة زي حضرتك“.

وتساءل: ”فين هاني شاكر من المهزلة بتاعة الموظفين، لما أنت مش فاضي للمنشدين ولا للإنشاد، وتكون فاضي للمهرجانات هي مصر بقت بلد المهرجانات؟ هاني شاكر سايب الموظفين يدعو علينا بما لا يليق بتاريخنا“.

وأوضح التهامي أنه سيقاضي النقابة قائلا: ”أنا مكمل في الإجراء القانوني وهاخد حقي بالقانون، واللي ميعرفهوش سيادة النقيب أن مصر بلد الإنشاد ومصر ورئيس مصر بيدعمو كل ما هو هادف، وزي ما رئيس مصر بيبني في المباني بيبني في المعاني“.

وكان الفنان هاني شاكر، ومجلس نقابة الموسيقيين، أعلن أن محاولة إنشاء نقابة مستقلة للمنشدين قوبلت بالرفض القاطع من نقابة الموسيقيين ودار الأوبرا المصرية وكلية التربية الموسيقية والمعهد العالي للموسيقى العربية.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية أنها تضم ضمن شعبها المنشدين ولا يجوز إنشاء نقابتين لنفس المهنة حسب الدستور المصري وهو ما ينفي القانونية عن أي كيان بديل لنقابة الموسيقيين خاصة أن الإنشاد أحد شعب النقابة.