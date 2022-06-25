أول تعليق من هاني شاكر بشأن تصريح "غلطة وندمان عليها"

كشف الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية حقيقة تصريحاته بأنه نادم على الجلوس على كرسي نقيب الموسيقيين، موضحا أن التصريح تم اقتطاعه من سياقه.

وتعرض الفنان هاني شاكر لانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال استضافته ببرنامج ”مصر الجديدة“ الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، الذي قال فيها إنه نادم على قبول الجلوس على كرسي النقابة، مشيرا إلى أنه لا يعلم إن كان منصب النقيب نعمة أم نقمة، لكنه نادم بسبب المسؤوليات الكثيرة، على حد وصفه.

وأوضح نقيب الموسيقيين المقصود بتصريحاته من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ قائلا: ”توضيحا لما أثير في الفترة الأخيرة عن أني قلت أن جلوسي على كرسي النقابة هو غلطة وندمان عليها فأحب أن أوضح أولاً إن المواقع التي اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقي الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح الذي كنت أقصد به العمل العام“.

وأضاف هاني شاكر في منشوره: ”هذا ما قلته وأوضحته في البرنامج.. فالعمل العام جعلني لقمة سائغة للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والإهانة والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي والذي لم اتخيل أبداً أن أتعرض له طوال حياتي“.

واختتم شاكر منشوره قائلا: ”لكن هذا لا يمنع أبدا أني فخور وسعيد بالثقة الغالية التي منحتني إياها الجمعية العمومية وبكوني نقيبا لموسيقيين مصر خلفا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار أحمد فؤاد حسن وغيرهم هذه الفئة التي أتشرف بخدمتها والانتماء لها“.

وكان الفنان هاني شاكر قد أثار الجدل بسبب تصريحه خلال مقابلة تليفزيونية كشف خلالها عن أن قبوله أن يجلس على كرسي نقيب الموسيقيين هي ”غلطة وندمان عليها“ موضحا: ”بصراحة غلطة وندمان عليها إني أنا قبلت كرسي النقابة، لا أعلم إذا كان منصب نقيب المهن الموسيقية نعمة أم نقمة، ولكن غلطة عمري أنني قبلت المنصب بسبب مسئولياته العديدة، المنصب أخذ من وقتي وفني واخذني من زوجتي وأحفادي وأرهقني كثيرا“.