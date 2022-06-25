رسالة تهديد بالقتل على طريقة إيمان إرشيد تصل ابنة الفنان شاكر جابر

نشر الفنان الأردني شاكر جابر رسالة تهديد بالقتل وصلت لابنته، تهددها بانها ستلقى مصير إيمان إرشيد التي راحت ضحية جريمة بشعة في جامعة البلقاء التطبيقية.

وعلق الفنان الأردني على صورة الرسالة بالقول ”هذا وصل لابنتي أمس تهديد بقتل“.

وتضمن نص الرسالة تهديدا يقول ”الإعدام بعد بنت التطبيقية رح تكوني انتي“ في إشارة لطالبة جامعة البلقاء التطبيقية إيمان إرشيد.

وتداول نشطاء أردنيون الصورة على نحو واسع، وسط مطالبات بإجراءات حاسمة من قبل السلطات لتوفير الحماية للطالبات بعد الجريمة التي هزت الشارع الأردني، والتي أسفرت عن مقتل الطالبة إيمان إرشيد في الحرم الجامعي بعد أن أرداها شاب عشريني قتيلة بإطلاق 6 رصاصات نحوها.

ودعا عدد من النشطاء الفنان الأردني بتقديم شكوى للجرائم الإلكترونية لتحديد هوية مرسل الرسالة ليلقى عقابه.

وأعلنت السلطات الأمنية في الأردن، الجمعة، تحديد هوية قاتل الطالبة إيمان إرشيد، التي لقيت مصرعها داخل جامعة العلوم التطبيقية في عمّان رميًا بالرصاص، الخميس.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“، إن القوات الأمنية حددت هوية قاتل الفتاة، فيما لا يزال البحث عنه جاريًا.

وذكر البيان أن ”الجاني خطط لجريمته وقام بالتواري عن الأنظار وستناله يد العدالة“، و“جرت مداهمة منزله وعدة مواقع، والجهود متواصلة دون توقف حتى القبض عليه“.

وتابع أن ”أي تصريح بخصوص القضية سيكون بشكل رسمي وواضح بالتنسيق مع الجهات القضائية وعبر وسائل الإعلام كافة“.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن ”فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات بحادثة مقتل الفتاة داخل إحدى الجامعات الخاصة عمل منذ اللحظة الأولى وبجهود متواصلة تمكن من خلالها من تحديد هوية الجاني والذي خطط لجريمته، وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة“.

‏وبحسب البيان، شدّد الناطق ”على أن فريق التحقيق يواصل البحث عن ذلك الشخص بعد أن تم تحديد هويته ليتم إلقاء القبض عليه وتسليمه ليد العدالة ليلقى جزاءه العادل على ما اقترفه من جريمة نكراء“.